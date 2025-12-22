Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Ginosa:

È stata una serata dedicata al merito, alla passione e all’orgoglio sportivo quella andata in scena a Ginosa in occasione della 4ª Edizione del Galà dello Sport – Città di Ginosa, evento che ha celebrato gli atleti ginosini e marinesi distintisi nel corso del 2025 in competizioni sportive nazionali e internazionali.

Il Galà, svoltosi venerdì 19 dicembre 2025 presso la sala ricevimenti “Imperatore di Puglia”, ha rappresentato un importante momento di riconoscimento per il mondo sportivo locale, riunendo istituzioni, famiglie e appassionati in una serata all’insegna della condivisione e dei valori positivi dello sport.

Presenti oltre al Sindaco Vito Parisi, l’assessore allo Sport Vincenzo Piccenna e l’amministrazione comunale, anche le associazioni sportive locali, gli ospiti Gymnis SSd, Step to Dance, Agostino Greco Presidente FIPAV, il giovane arbitro Nicola Russo, che ha lanciato un messaggio di grande inclusione e il cantautore e scrittore Raffaele Frankavilla. Ha condotto Matteo Schinaia, direttore artistico.

Cuore della serata è stata la premiazione dei dieci atleti selezionati attraverso un avviso pubblico rivolto ad atleti, società e associazioni sportive, tecnici, dirigenti e realtà del settore attive a Ginosa e Marina di Ginosa. Le candidature hanno raccontato non solo risultati sportivi di rilievo a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale, ma anche esperienze di impegno sociale, promozione dello sport, inclusione e integrazione.

La valutazione delle candidature è stata affidata a una giuria esterna composta da Luca Balasco, coordinatore sport e salute Puglia, il delegato Aces Italia e Puglia Michele Zittucro e il dott Luigi Santilio, direttore centro medicina dello sport Taranto e presidente Associazione Medico Sportiva Taranto, che ha premiato percorsi sportivi capaci di coniugare risultati e valori.

I premiati:

Giuseppe Sassi – Motocross

Team Di Franco – Taekwondo

Pietro Bongermino – Progetto Ballando per la Città

Vittorio Toma – Nuoto

Pietro Vernoia – Automobilismo

Nicola Perrone – Dirigente sportivo

Giulio Lenge – Ciclismo

Davide Orlando – Basket

Scuola Calò – Deledda – Bosco – Campionati Studenteschi

Tennis Club Pro-Loco Marina di Ginosa – Tennis