Calcio, serie C girone C: Taranto-Giugliano 0-2. Dopo 20 giornate il Taranto, penalizzato di 10 punti, è ultimo con punti.
Serie D girone H, 17/ma giornata: Costa d’Amalfi-Angri 3-0, Fidelis Andria-Palmese 1-0, Francavilla in Sinni-Brindisi 1-0, Gravina in Puglia-Real Acerrana 0-1, Ischia-Casarano 3-8, Manfredonia-Martina 1-1, Nardò-Città di Fasano 0-2, Nocerina-Matera 2-2, Ugento-Virtus Francavilla Fontana 1-1. Classifica (prime posizioni): Casarano, Fidelis Andria, Nocerina 34; Martina 32; Matera, Virtus Francavilla Fontana 31. Zona playout: Ugento 16; Francavilla in Sinni 14; Angri, Manfredonia 13. Zona retrocessione diretta: Costa d’Amalfi 12; Brindisi (-13) 3.