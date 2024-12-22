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1 Maggio 2026
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Il Casarano ne fa 8 a Ischia e va in testa con Fidelis Andria e Nocerina Taranto sconfitto in casa

22 Dicembre 2024
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Calcio, serie C girone C: Taranto-Giugliano 0-2. Dopo 20 giornate il Taranto, penalizzato di 10 punti, è ultimo con punti.

Serie D girone H, 17/ma giornata: Costa d’Amalfi-Angri 3-0, Fidelis Andria-Palmese 1-0, Francavilla in Sinni-Brindisi 1-0, Gravina in Puglia-Real Acerrana 0-1, Ischia-Casarano 3-8, Manfredonia-Martina 1-1, Nardò-Città di Fasano 0-2, Nocerina-Matera 2-2, Ugento-Virtus Francavilla Fontana 1-1. Classifica (prime posizioni): Casarano, Fidelis Andria, Nocerina 34; Martina 32; Matera, Virtus Francavilla Fontana 31. Zona playout: Ugento 16; Francavilla in Sinni 14; Angri, Manfredonia 13. Zona retrocessione diretta: Costa d’Amalfi 12; Brindisi (-13) 3.

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