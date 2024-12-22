Il mercato Concorso di Martina Franca appena concluso nei giorni scorsi sará ricordato come la manifestazione ippica dei Millennian. Infatti dal giorno 11 al 15 dicembre scorso si sono messi in evidenza tanti giovani e appassionati allevatori, presentando soggetti competitivi e di pregiatissima qualità dal punto di vista ippotecnico . Iniziando dalle sorelle Milena ed Antonella Fusillo che hanno visto che hanno vistola vetta della classifica con i loro cavalli TFSambaFusilloPaisiello e TFSvevoFusilloPaisiello, e addirittura Samba si è classificato primo nella categoria dei trenta mesi. Altro enfant prodige della manifestazione è il nocese Paolino Caroli che piazza in classe A il suo puledro Sestriero da Gesù di Giannini di sopra . – Ma il ragazzo che fa il pieno di consensi, nelle due categorie di concorso più prestigiose della classica manifestazione di Martina Franca è il giovane Vanni Netti di Putignano.

Infatti il ragazzo vede classificarsi al terzo posto nella classe 30 mesi il suo Saturno di Micaletti da Goldwin di Vallenza . Puledro che per la sua classicità è stato acquistato dalla Regione Puglia – Assessorato all’Agricoltura, per la selezione controllata della razza .Inoltre Vanni Netti conquista con l’altro gioiello della sua scuderia Remus I born to win da Paisiello il podio piu alto della manifestazione : campione assoluto della razza 2024 fra gli stalloni . Remus i born to win è uno stallone che ha “funzionato” presso masseria Galeone dei Carabinieri del centro biodiversita di Martina Franca guidato dal colonello Giovanni Notarnicola . Al Centro Galeone, il prestigioso stallone è stato anche addestrato dagli istruttori Laera e Giacovelli . Inoltre il comandante ed ispettore di razza Eugenio Netti ha indicato e controllato gli accoppiamenti selezionati del campione, che sicuramente funzionerà anche nel 2024 nel rinomato centro di selezione statale . La passione del giovane Vanni per i cavalli è iniziata per puro caso , quando nel 2011 al Mercato Concorso di Noci, vince una puledrina di sei mesi, messa in palio dagli organizzatori . Vanni aveva solo 14 anni ed È cresciuto insieme ad Eletta , che è diventata una fattrice selezionata importante, tanto da partorire Saturno, il campione acquistato qualche giorno fa dalla Regione . – – – Anche l’ispettore-giudice di razza era una giovanissima, Francesca Mastrangelo di Gioia del Colle che al suo primo Mercato concorso ha lavorato con grande professionalità, “visitando” e classificando oltre centocinquanta soggetti in soli due giorni . – La campionessa fra le cavalle 30 mesi è stata Segunda PM di Matteo Pizzarelli di Noci – Per i Martinafranca, campione fra i 30 mesi Salentino di masseria Contino di Mottola dei fratelli Mansueto . Campione assoluto fra i Martinafranca , per il secondo anno consecutivo Quazim dellistituto Agrario Basile Gigante di Alberobello Locorotondo . Campionessa Fattrice assoluta Martinafranca : Raissa di Rosa Intini di Mottola . – – – Il messaggio che viene da questa appassionante edizione è importante e confortante : il futuro delle nostrre razze è assicurato . Le nuove generazioni si sono presentate in silenzio e molto educatamente dimostrando di essere preparatissime e molto molto competenti . Hanno seguito, studiato genealogie, indirizzi e storia delle nostre razze dimostrando di saper continuare il lavoro dei loro padri, dei loro nonni . Il momento è tra laltro molto favorevole , infatti nel giorni scorsi al Mercato Concorso son arrivati acquirenti appassionati da Austria ,Francia, Olanda, Germania, Belgio , interessati ai cavalli . Per il Martinafranca le quotazioni sono sempre in salita , le femmine in molti casi si vendono a cifre piu vantaggiose dei maschi .