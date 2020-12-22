rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Tra gli alberi di Natale più belli del mondo c’è quello di Ruvo di Puglia, secondo Forbes Piazza Matteotti

22 Dicembre 2020
Screenshot 20201222 203908

Di Francesco Santoro:

L’albero di Natale di Ruvo di Puglia è tra i più belli al mondo. A sentenziarlo è la prestigiosa rivista americana Forbes che ha inserito l’allestimento di piazza Matteotti in un elenco di 21 città in cui figurano tra le altre Milano, Roma, Berlino, Parigi, New York, Sidney, Praga, Londra e Washington. «Molte tradizioni natalizie in tutto il mondo sono state ridotte, adattate e, nella maggior parte dei casi, annullate, con i governi che hanno adottato misure di sicurezza aggiuntive e rinnovato rigide restrizioni per contrastare la pandemia da Covid-19 in corso- si legge su Forbes-, mentre provavano a non soffocare completamente lo spirito natalizio. Gli alberi di Natale sono una delle tradizioni che ha resistito al Coronavirus e la maggior parte dei paesi e delle città del mondo si è impegnata per presentare alberi immensi, luminosi e creativi».

(foto: tratta da profilo facebook del sindaco di Ruvo di Puglia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Carabinieri Auto 4 Imc3

Bari: cadavere in un negozio L'uomo era scomparso da un mese

Screenshot 20220828 213417

Bari-Virtus Entella 2-0, potrebbe essere stata la prova dei playout Calcio, serie B: Venezia promosso, Reggiana retrocessa. Ultima giornata, i pugliesi rischiano di dipendere da Pescara-Spezia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione