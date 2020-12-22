Di Francesco Santoro:



L’albero di Natale di Ruvo di Puglia è tra i più belli al mondo. A sentenziarlo è la prestigiosa rivista americana Forbes che ha inserito l’allestimento di piazza Matteotti in un elenco di 21 città in cui figurano tra le altre Milano, Roma, Berlino, Parigi, New York, Sidney, Praga, Londra e Washington. «Molte tradizioni natalizie in tutto il mondo sono state ridotte, adattate e, nella maggior parte dei casi, annullate, con i governi che hanno adottato misure di sicurezza aggiuntive e rinnovato rigide restrizioni per contrastare la pandemia da Covid-19 in corso- si legge su Forbes-, mentre provavano a non soffocare completamente lo spirito natalizio. Gli alberi di Natale sono una delle tradizioni che ha resistito al Coronavirus e la maggior parte dei paesi e delle città del mondo si è impegnata per presentare alberi immensi, luminosi e creativi».

(foto: tratta da profilo facebook del sindaco di Ruvo di Puglia)