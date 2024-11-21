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Ruvo di Puglia: tre antichi manuali di matematica per il museo del libro Donati al Comune

22 Novembre 2024
Locandina Nuove acquisizioni

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Ruvo di Puglia:

Si arricchisce ulteriormente la collezione di volumi antichi del Museo del libro di Ruvo di Puglia.

La prof.ssa Elisa Ippedico, nel ricordo dello zio Vincenzo Lorusso, già professore di matematica e preside del cittadino Liceo scientifico “Orazio Tedone”, ha infatti donato al Comune di Ruvo di Puglia tre antichi manuali per l’insegnamento della matematica.

Si tratta di testi molto rari, due del settecento e di uno dei primi anni dell’ottocento (due di essi in particolare risultano esemplari unici in Puglia) e di alto valore culturale per tipologia di stampa, stato di conservazione e soprattutto contenuto (sono infatti completi di tavole matematiche e geometriche).

La consegna dei volumi alla città avverrà martedì 26 novembre alle ore 17:30 nella sala convegni del Museo del Libro-Casa della Cultura a Palazzo Caputi in via De Gasperi 26 a Ruvo di Puglia nel corso di un incontro pubblico dal titolo

“Studiare matematica nel Settecento”

Consegna e presentazione di tre manuali antichi donati al Museo del Libro

Interverranno la donatrice prof.ssa Elisa Ippedico e l’assessora alla Cultura prof.ssa Monica Filograno.

Presentazione e illustrazione dei testi a cura della direttrice del Museo Dott.sa Teresa De Francesco.

I tre libri, che andranno ad arricchire la già prestigiosa collezione comunale che racconta la storia della cultura e degli studi scientifici a Ruvo di Puglia, saranno esposti nel Museo del Libro di Ruvo di Puglia con un nuovo allestimento che verrà inaugurato al termine dell’incontro con una visita guidata gratuita.


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