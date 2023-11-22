Il dipartimento della protezione civile, in aggiunta all’allerta in corso (qui) ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.
Il primo, con validità dalle 14 per dieci ore: si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi da deboli a puntualmente moderati. Venti: forti nord-orientali, con tendenza a rinforzare in serata fino a burrasca.” Rischio: secondo lo schema accanto, fonte protezione civile della Puglia.
Il secondo, con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore: si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori interni occidentali, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati da
deboli a puntualmente moderati.
Venti: da forti a burrasca dai quadranti orientali specie su Puglia meridionale.” Rischio:, secondo lo schema di home page, fonte protezione civile della Puglia.