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Pugliesi a Milano: “Le nuove frontiere del gusto”, oggi Ospiti di rilievo

22 Ottobre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dall’associazione “Pugliesi a Milano”:

Si terrà venerdì 22 ottobre 2021 dalle ore 19.00 alle ore 21.00 presso SPAZIO 78, in Viale Sarca n. 78 a Milano l’evento “Le Nuove Frontiere del Gusto”, un evento “talk” organizzato dall’Associazione “Pugliesi a Milano”.
Si tratta di un evento dedicato alla Puglia e a Milano, al mercato nazionale e transazionale al fine di porre attenzione alle nuove sfide imprenditoriali, innovazioni ed eccellenze attraverso la partecipazione di esperti nazionali ed internazionali del settore “food” e del “beverage”.

L’Associazione Pugliesi a Milano, fondata nel 2013 da alcuni giovani professionisti pugliesi che vivono e lavorano a Milano, allo scopo di fare networking e valorizzare le eccellenze della loro terra di origine, questa volta si cimenta con l’allestimento di una tavola rotonda in cui si metteranno a fuoco le nuove tendenze del gusto culinario e, al contempo, si cercherà di trovare delle risposte agli interrogativi che il mercato si pone, ovvero “come e quanto” il cibo del futuro potrà convivere con le tradizioni culinarie e “come” dovrà modularsi il rapporto tra consumatore finale e il produttore di eccellenze.

L’evento sarà introdotto dal Presidente onorario dell’Associazione “Pugliesi a Milano”, Prof. Francesco Lenoci e moderato dal Vicepresidente Albert Antonini Mangia.

Alla tavola rotonda parteciperanno ospiti di rilievo come Patrick Capriati, Marketing Promotion Officer at Italian Trade Commission (Chicago), Giovanni Cifarelli, Chef di MH-Matera Hotel e founder del progetto cifarelli-fattiamano, Daniela Di Gregorio, Product Manager Private label alcolici vini e bevande – Carrefour Italia; Ilenia Grieco, Nutrizionista, imprenditrice e fondatrice dell’ambulatorio di dismetabolismi (tutt’ora attivo) all’ospedale Sacco di Milano, Claudia Laricchia, Head of Institutional Relations and Global Strategic Partnerships Future Food Institute

Al termine del talk, supportato da GustoH24, media partner dell’evento, ci sarà occasione per uno scambio di networking, accompagnato da gustosi prodotti pugliesi, gentilmente offerti da due eccellenze del gusto: “Panificando” che presenterà la ‘Focaccia Barese’ realizzata con un metodo completamente innovativo e Di Molfetta Frantoiani che invece proporrà la degustazione della Birra realizzata alle foglie di ulivo.

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