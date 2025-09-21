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5 Maggio 2026
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Oggi inizia l’autunno, a cento giorni dalla fine dell’anno: anche con il meteo Equinozio alle 20,50

22 Settembre 2025
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Nell’immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile, la situazione meteo odierna. Mentre in varie regioni del sud, fra cui la Puglia, ancora è tempo di estate, in altre parti del Paese è allerta maltempo in quest’ultimo giorno di estate ma anche il primo dell’autunno. Oggi infatti alle 20,50 l’equinozio dà il via alla nuova stagione. La situazione meteorologica autunnale, sarà questione di pochi giorni se non poche ore, riguarderà anche la Puglia. Curiosità: oggi, come ogni 22 settembre ovviamente, mancano cento giorni alla fine del 2025.

 

 

 

 


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