Troppo Napoli per il Lecce. La squadra italiana più bella, stando a queste prime fasi della stagione calcistica, si è imposta al “Via del Mare” per 4 a 1, nella quarta giornata del campionato di serie A. Doppietta di Llorente per i partenopei, unico gol leccese su rigore (Mancosu).

Serie C girone C. Il Monopoli, battuta la Ternana in trasferta, ci ha preso gusto con le grandi: oggi al “Veneziani” ha sconfitto il Catania per 4-2.

SERIE D girona H quarta giornata

Bitonto–Agropoli 0-1

Brindisi–Audace Cerignola 1-0

Fidelis Andria–Casarano ore 16

Foggia-Gravina in Puglia 3-3

Gelbison–Galdiator 0-0

Grumentum–Taranto 1-4

Nardò–Nocerina 0-1

Sorrento–Città di Fasano 1-0

Team Altamura–Francavilla in SInni 1-0