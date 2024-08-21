Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



L’ Associazione di Promozione Sociale TEXĔRE INTRECCI DEL FARE APS – emanazione di attività d’impresa del Progetto “Textile Design Social Lab” (TeDeSLab) WEAVE – Mani che s’intrecciano”, con principale partner Mediterranea – Associazione per lo Sviluppo Locale APS ,

giovedì 22 agosto, dalle ore 09 alle ore 13, in Via delle Giravolte 13 (alle spalle dell’ ex Conservatorio Sant’Anna), presenterà al pubblico il Workshop pratico incentrato sull’esperienza del lavoro, livello base, di tessitura su telaio a cornice.

L’incontro sarà strutturato per impartire, in maniera pratica, le basi di tessitura su un piccolo telaio a cornice di legno, attraverso l’intreccio delle fibre naturali, con l’obiettivo di permettere a ogni partecipante di realizzare un proprio piccolo arazzo, o un piccolo centrotavola, sperimentando al tempo stesso i benefici che derivano dall’uso delle mani.

Ai partecipanti verrà fornito il materiale necessario e sarà messa a disposizione l’intera attrezzatura del laboratorio dell’associazione, con il chiaro intento di stimolare la creatività di quanti vorranno mettersi in gioco con questa forma d’arte, così peculiarmente incarnata nella produzione di eccellenza del nostro territorio.

Durante il laboratorio, verrà insegnato come ordire il telaio , caricare la navetta con i fili della trama, tessere la tela e creare un disegno a due colori (armatura di base), usare la tecnica dei nodi, rifinire il tessuto con l’aggiunta delle grange e con la tecnica del punto a giorno, trasferire il tessuto del telaio al supporto murale.

A rendere ancor più intrigante l’incontro, questa esperienza sarà arricchita da un momento olistico, sempre a cura delle artigiane di Texĕre Intrecci del fare APS, attraverso una breve pratica di Tai Ji Quan.

Il Workshop prevederà inoltre una disamina sulla storia della tessitura salentina, con riferimento ai principi guida della tecnica di tessitura.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

L’ Associazione di Promozione Sociale Texĕre Intrecci del fare APS, nasce come emanazione di attività d’impresa del Progetto “Textile Design Social Lab” (TeDeSLab) WEAVE – Mani che s’intrecciano”, sostenuto tramite il Bando Artigianato promosso da Fondazione CON IL SUD, in collaborazione con l’Associazione OMA – Osservatorio dei Mestieri d’Arte di Firenze, Main partner Mediterranea Associazione per lo Sviluppo Locale APS.

L’idea di fondo del Progetto si è prefissata l’obiettivo di recuperare, decodificare, valorizzare e diffondere la tradizionale tessitura con la tecnica a Fiocco Leccese che rischia di scomparire e innescare processi di economia sociale e coesione con il coinvolgimento di soggetti in condizioni di disagio.

Grande apporto è stato dato da IJo’Design della Designer Annalisa Surace, partner di progetto, la quale ha stravolto e ripensato il sapere tradizionale in quella che definisce “una vera e propria metamorfosi materica”. Assieme alla valente tessitrice Antonietta Lanzilao hanno rappresentato il volano dell’iniziativa, generando una sinergia positiva in grado di formare nuovi talenti in grado di applicare il sapere tradizionale alla continua ricerca di nuove applicazioni. Come obiettivo finale si è arrivati alla creazione della Startup innovativa Texĕre Intrecci del fare, associazione al passo con i tempi grazie al supporto di esperti di impresa che hanno accompagnano ogni fase progettuale, iniziata nel 2021. Al Progetto “Textile Design Social Lab” (TeDeSLab) WEAVE – Mani che s’intrecciano” partecipano inoltre, in qualità di partner, l’Università del Salento, l’ITST (Istituto Tecnico Superiore per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato), The Qube APS, Camera A Sud, l’Agenzia per il lavoro PMItalia – Piccole e Medie Imprese, Moviweb Srl, il Centro Antiviolenza “Renata Fonte”, l’Ambito Territoriale Sociale di Lecce, l’Ambito Territoriale Sociale di Casarano, l’Ambito Sociale di Gallipoli.

Texĕre Intrecci del fare APS è un’Associazione di Promozione Sociale fondata da donne appassionate di artigianato, unite dalla creatività e dalla voglia di condividere le proprie passioni.

L’obiettivo dichiarato è quello – attraverso seminari e corsi pratici – di diffondere la conoscenza degli antichi mestieri d’arte, riscoprendo l’importanza della “lentezza” e del “fatto a mano”. Inoltre, attraverso workshop, attività seminariali, partecipazione a eventi e fiere di settore, favorire la socializzazione interculturale, incoraggiando la creatività e l’uso della manualità, soprattutto nelle nuove generazioni.

Il laboratorio, sito nel cuore del centro storico di Lecce, rappresenta il luogo degli “intrecci del fare”, uno spazio di interconnessione dove le varie tecniche artistiche s’incontrano per contaminarsi e arricchirsi a vicenda, dando così l’opportunità per riscoprire e promuovere l’artigianato locale e gli antichi mestieri.

Fra le varie attività pratiche, rivolte a residenti, turisti, e anche ai più piccoli, l’Associazione promuove, fra gli altri, corsi di tessitura su telaio manuale, maglia e uncinetto, tintura vegetale, intreccio di elementi naturali, chiaccherino, ricamo e tombolo, oltre alle già citate esperienze con la tessitura del fiocco leccese e del Tai Ji Quan.