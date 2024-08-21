Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



Una Notte al Museo. Continua a Palazzo delle Arti Beltrani l’appuntamento per avvicinare bambini e famiglie all’arte ed all’astronomia con “La Luna e Saturno“



Giovedì 22 agosto a Trani osservazioni del sistema solare, emozionanti scoperte ed esplorazioni notturne nel Museo tranese

Continua a registrare sold out il ciclo di serate ideato per stimolare le famiglie attraverso l’arte e la scienza, tra osservazioni del sistema solare, emozionanti scoperte, attività laboratoriali ed esplorazioni notturne. L’appuntamento con “Una Notte al Museo” per scrutare i misteri dei cieli e la congiunzione tra “Luna e Saturno” torna a Trani giovedì 22 agosto nella suggestiva Corte Davide Santorsola (rinviato di due giorni a causa delle condizioni meteo avverse). Nella serata co-organizzata dall’Associazione Delle Arti e dall’Associazione astrofili Cieli Stellati di Puglia sono presentate le meraviglie dell’universo con la possibilità di visitare il museo del Palazzo delle Arti Beltrani, sede della Pinacoteca ‘Ivo Scaringi’, che accoglie anche mostre permanenti e temporanee, oltre che numerose altre collezioni. Con l’occasione, infatti, si potrà anche visitare la personale “Mea Culpa” dell’eclettico artista Dario Agrimi, allestita nel piano nobile di Palazzo Beltrani fino al 31 agosto.

“Una Notte al Museo” è rivolta ad adulti e bambini dai 7 anni in poi. Per questi ultimi, a partire dalle ore 20:00, è stata pensata l’attività laboratoriale “Costruiamo il nostro Sistema Solare: Giove e Saturno“. Dalle ore 20:00, gli adulti si godranno invece una piacevole visita al museo in notturna, oltre che avere l’opportunità di vedere documentari appassionanti sulla storia della Città di Trani.

Dalle ore 21:00 la voce esperta dei divulgatori guiderà il pubblico alla scoperta delle bellezze astronomiche e della Luna e di Saturno a cui seguirà la breve presentazione del cielo del mese e poi la sua osservazione al telescopio.

Per Una Notte al Museo, a causa dei posti limitati, è obbligatoria la prenotazione al seguente link: https://forms.gle/C7gJX1yYn3XXa9VJ7

Ticket unico 10,00 euro che comprende: laboratorio per bambini, la visita alle collezioni museali del Palazzo delle Arti Beltrani, le osservazioni al telescopio e piccole degustazioni di prodotti tipici pugliesi. Ticket famiglia (2 genitori + 2 o più figli): 25,00 euro. Posti limitati.

I biglietti possono essere acquistati anche con Carta docente, Carta della Cultura Giovani e Carta del Merito al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto tutti i giorni, dalle 16,00 alle 20,00) in via Beltrani 51 a Trani (BT). Per info: 0883.50.00.44 e www.palazzodelleartibeltrani.it

Per acquistare i biglietti di tutta la programmazione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/venue/terrazza-davide-santorsola/517230061

La brochure con tutti gli appuntamenti è scaricabile al seguente link: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/stagione-artistica-2024.html

Un ultimo appuntamento attende gli appassionati astrofili di Una Notte al Museo martedì 17 settembre con “Saturno e il cielo autunnale“.

Una Notte al Museo “Alla scoperta del cielo estivo” fa parte della programmazione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani, curata dal direttore Niki Battaglia, con la media partner di Radio Selene, e realizzata dall’Associazione delle Arti con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi, l’intervento della Regione Puglia, il PACT Polo Arti Cultura Turismo della Regione, Piano straordinario 2022 “Custodiamo la Cultura in Puglia” – Fondo speciale Cultura e Patrimonio culturale L.R. 40/2016, art.15, comma 3 e il Teatro Pubblico Pugliese.