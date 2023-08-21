Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

IMAGINARIA EXHIBITION

ORE 18:00 | EX CHIESA DI SAN GIUSEPPE | INGRESSO GRATUITO

Prosegue la mostra organizzata in collaborazione con la Galleria Caracol di Torino e il progetto Illustration.it di Federico Cano Correa. Fino al 26 agosto, dalle 18.00 alle 23.00, sarà possibile ammirare le tavole e le illustrazioni di artisti di fama nazionale e internazionale come Emiliano Ponzi, Marco Cazzato, Giulia Neri, Giordano Poloni, Ilaria Urbinati e Chiara Ghigliazza, oltre ad un’esposizione delle opere di Ahmed Neb Nessib e Marino Neri.

IMAGINARIA KIDS’LAB

ORE 16:00 | SALA CONFERENZE DI SAN BENEDETTO

Laboratorio di cinema d’animazione e formazione Giuria Kids con Ahmed Neb Nessib

I piccoli partecipanti avranno la possibilità di creare con la carta personaggi e scenografie che verranno animati per dare vita a piccoli video di storie fantastiche. Un’esperienza formativa e divertente che permetterà loro non solo di apprendere cose nuove ma anche di poter valutare con maggiore consapevolezza i film in concorso a loro dedicati. I disegni di Ben Nessib sono stati pubblicati su diversi giornali e riviste come Internazionale, Linus, CavallinoRivista, Solstizio e Lo straniero. Il suo primo cortometraggio EKART è stato pubblicato nel volume 5 dei Dvd “Animazioni, Cortometraggi Italiani Contemporanei”, ed è stato premiato in Francia e in Italia. Con Libri Somari – la casa editrice che ha fondato insieme a Samuele Canestrari – ha pubblicato i libri “Ekart/la tecnica del nuotatore” e “L’Assassino è sempre più confuso“. Collabora con la galleria Tricromia di Roma e nel 2021, sempre insieme a Canestrari, ha pubblicato “Alice abita ancora qui – t/19“, a cura di Giuseppina Frassino e con testo di Ascanio Celestini.

ORE 17:30 | LIBRERIA SKRIBI

Mi ricorda un colore, laboratorio per bambini ideato e condotto da Daniele Giarratana

Per bambini dai 6 anni in poi, laboratorio creativo di illustrazione per capire l’importanza del colore in un’immagine e scoprire che attraverso il suo utilizzo si possono trasmettere delle idee e comunicare.

ORE 17:30 | COMPLESSO DI SAN BENEDETTO

Letture animate per bambini condotte da Libreria Ciurma, dal testo Gambe all’aria, di Daniele Movarelli e Andrea Antinori (edizioni Giralangolo)

IMAGINARIA MEETINGS

ORE 19.00 | CHIOSTRO MEDIEVALE DI SAN BENEDETTO | ACCESSO LIBERO

Con il regista e docente Georges Sifianos e Matilda Tavelli, esperta in diversi campi delle arti visive – dalla fotografia al graphic design – e sviluppatrice di strumenti formativi per istituzioni pubbliche e private

PROIEZIONI CORTI IN CONCORSO – CHILDREN’S SHORT FILM COMPETITION

ORE 21.00 | GIARDINO DEI LIMONI | INGRESSO GRATUITO

Corvine di Sean McCarron (Canada, 2022, 10’30)

Everywhere di Step Cheung, Kai Chung Ng (Hong Kong, 2022, 9’25)

Feeling the Flow di Cloe Coutel (Francia, 2022, 6’50)

Go Away, Alfred! di Célia Tisserant, Arnaud Demuynck (Francia, 2023, 11′)

Harvey di Janice Nadeau (Canada, 2023, 9′)

King Sausage di Mascha Halberstad (Olanda, 2022, 21’11)

Kiwi di Karin Likar (Slovenia, 2022, 2′)

PROIEZIONI CORTI IN CONCORSO – GRADUATION SHORT FILM COMPETITION & MUSIC VIDEO COMPETITION

ORE 21.30 | CHIOSTRO DI SAN BENEDETTO (CON REPLICA ALLE 22:45 NEL GIARDINO DEI LIMONI) | A QUESTO LINK LA PREVENDITA

Composition of existing experiences di Joanna Szlembarska (Polonia, 2023, 7’25)

Danzamorfosi di Irene Conti Mosca, Ilaria Perino, Anita Cisi, Isabella Pasqualetti (Italia, 2023, 5’15)

Dodo di Yi Luo (Germania, 2023, 12’36)

End of Summer di Tara Attarzadeh (Iran, 2023, 3’13)

Cores di Patrick Hanser (Brasile, 2023, 3’42)

End of the Night di Mawrgan Shaw (Australia, 2023, 2’27)

PROIEZIONI CORTI IN CONCORSO – MAIN COMPETITION

ORE 22.15 | CHIOSTRO DI SAN BENEDETTO (CON REPLICA ALLE 23:15 NEL GIARDINO DEI LIMONI) | A QUESTO LINK LA PREVENDITA

Cuddle di Margot Reumont (Belgio, 2022, 15’26)

Dissolution di Sujin Kim (USA, 2023, 3’26)

Drijf di Levi Stoops (Belgio, 2023, 14’59)

Ecce di Margherita Premuroso (Italia, 2022, 7’15)

Eeva di Morten Tšinakov and Lucija Mrzljak (Estonia/Croazia, 2022, 15’58)

From one painting… to another di Georges Schwizgebel (Svizzera/Francia, 2023, 3’10)

La Perra d Carla Melo Gampert (Colombia/Francia, 2023, 14′)

PROIEZIONE LUNGOMETRAGGIO FUORI CONCORSO

ORE 23.15 | CHIOSTRO DI SAN BENEDETTO | A QUESTO LINK LA PREVENDITA

Unicorn Wars di Alberto Vázquez (Spagna/Francia, 2022, 85′, versione originale sottotitolata)

Il film, diretto dal pluripremiato regista Vázquez, autore pubblicato in tutto il mondo, racconta di una guerra tra Orsacchiotti e Unicorni. Le giovanissime reclute degli Orsacchiotti hanno iniziato il loro addestramento per combattere gli Unicorni, noti per la loro ferocia, e per difendere così la loro cittadinanza dagli attacchi. Tra questi i fratelli Azzurrino e Cicciotto, incaricati insieme ai loro commilitoni di portare in salvo il Bosco Magico. Vázquez, con le sue opere, ha vinto quattro volte i Goya Awards e oltre 100 premi in eventi internazionali come il Annecy, i Platino Awards, Chicago, Foyle, Silver Meliés o Expotoon ed è stato in prestigiosi festival in tutto il mondo come Cannes, EFA Awards, Toronto, Annecy, Clermond-Ferrand, Animafest Zagreb o Slamdance.

Il Festival IMAGINARIA è ideato e promosso dall’associazione Atalante Ets, con la direzione artistica di Luigi Iovane. La rassegna è realizzata nell’ambito dell’Apulia Cinefestival Network 2023 con il sostegno di Regione Puglia e Apulia Film Commission, del MiC Direzione Generale Cinema e del Comune di Conversano. È beneficiaria del European Festivals Fund for Emerging Artists (EFFEA), un’iniziativa della European Festivals Association, co-finanziata dall’Unione Europea

I biglietti per accedere alle proiezioni sono acquistabili sul sito https://imaginaria.eu/prevenditaonline/ (al costo di 4,00 €) e di persona al botteghino (al costo di 5,50 €). L’ingresso alle proiezioni per bambini è gratuito, ed è possibile prenotare qui tutte le attività laboratoriali dedicate ai più piccoli. L’accesso a mostre, letture animate e incontri con gli autori è libero e gratuito per adulti e bambini e non necessita di prenotazione.

I premi che saranno consegnati ai vincitori della XXI edizione di Imaginaria sono realizzati interamente a mano dall’artista polignanese Peppino Campanella, pezzi d’arte unici di artigianato e design realizzati in un atelier-laboratorio ricavato da un vecchio frantoio sul mare