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5 Maggio 2026
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Autunno a Trani fra le migliori località del mondo: lo consiglia il Washington Post Paesaggio, cultura ed enogastronomia

22 Agosto 2022
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Tweet della Regione Puglia:

Il Washington Post cita Trani fra le migliori destinazioni al mondo da vivere fra settembre e novembre.
Paesaggio, cultura ed enogastronomia per una città, e una regione, buona per tutte le stagioni.


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