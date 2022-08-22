Tweet della Regione Puglia:
Il Washington Post cita Trani fra le migliori destinazioni al mondo da vivere fra settembre e novembre.
Paesaggio, cultura ed enogastronomia per una città, e una regione, buona per tutte le stagioni.
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