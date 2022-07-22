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Fritrak - Trasporto acqua

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Caldo: Bari in codice giallo ma per altre sedici città campione oggi è bollino rosso Ministero della Salute, bollettino ondate di calore

22 Luglio 2022
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Dal bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore:

Legenda: Livello 0 Livello 0 – Livello 1 Livello 1 – Livello 2 Livello 2 – Livello 3 Livello 3

Citta’ 21/07/2022 22/07/2022 23/07/2022
.ANCONA Livello1 Livello1 Livello1
.BARI Livello1 Livello1 Livello1
.BOLOGNA Livello3 Livello3 Livello3
.BOLZANO Livello3 Livello3 Livello3
.BRESCIA Livello3 Livello3 Livello3
.CAGLIARI Livello1 Livello1 Livello1
.CAMPOBASSO Livello3 Livello3 Livello3
.CATANIA Livello1 Livello1 Livello2
.CIVITAVECCHIA Livello1 Livello2 Livello2
.FIRENZE Livello3 Livello3 Livello3
.FROSINONE Livello3 Livello3 Livello3
.GENOVA Livello3 Livello3 Livello3
.LATINA Livello3 Livello3 Livello3
.MESSINA Livello1 Livello1 Livello2
.MILANO Livello3 Livello3 Livello3
.NAPOLI Livello0 Livello0 Livello1
.PALERMO Livello1 Livello1 Livello2
.PERUGIA Livello3 Livello3 Livello3
.PESCARA Livello1 Livello2 Livello2
.REGGIO CALABRIA Livello1 Livello1 Livello2
.RIETI Livello3 Livello3 Livello3
.ROMA Livello3 Livello3 Livello3
.TORINO Livello3 Livello3 Livello3
.TRIESTE Livello2 Livello3 Livello3
.VENEZIA Livello1 Livello2 Livello2
.VERONA Livello2 Livello3 Livello3
.VITERBO Livello3 Livello3 Livello3

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)


Fritrak - Trasporto acqua




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