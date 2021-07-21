Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



Tutto è pronto per l’appuntamento con i “Carmina Burana” di Carl Orff.

Domani 22 luglio alle 20.30 nell’Anfiteatro Naturale di Masseria “Lama Balice” (via Burrone, 14 – Bitonto), il Bitonto Opera Festival ospiterà le orchestre sociali giovanili “MusicaInGioco” di Adelfia e di Palo del Colle, quest’ultima creata insieme alla Fondazione Vittorio Bari.

“Carmina burana” è una cantata scenica composta da Orff tra il 1935 e il 1936, ed è basata su 24 poemi tra quelli trovati nella raccolta medievale omonima, opera di goliardi e clerici vagantes.

La manifestazione, che gode del patrocinio gratuito di Puglia Sounds e Teatro Pubblico Pugliese, avrà come protagonisti circa 60 bambini e ragazzi di età compresa fra i 7 e i 19 anni, anche con diversa abilità, problematiche sociali e/o disturbi dell’apprendimento, il coro di voci bianche MusicaInGioco-VittorioBari di Palo del Colle, e le classi di formazione corale del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari.

I solisti, scelti dalle classi di formazione corale, saranno: Daniela Collica, Irina Gorbatenko, Anna Chiara Di Chio, Jasmin Ungaro, Melania Caporto, Stefano Moyses Colucci, Nicolò Sasso, Kheredine Guellor, al pianoforte Luca Cianciotta.

A dirigere l’orchestra sarà il maestro Giuseppe Mallozzi, fondatore dell’orchestra sinfonica dei quartieri spagnoli. Direttore del coro sarà invece il maestro Andrea Gargiulo, fondatore dell’orchestra “MusicaInGioco”.

Per tutti un’occasione imperdibile per la propria crescita come artisti e come persone, partecipando a una produzione promossa dall’associazione MusicaInGioco APS, ispirata a “El Sistema” venezuelano di A.J. Abreu e individuata, unica in Italia, come buona pratica musicale per il sociale nell’ambito del progetto europeo Urbact 2017, e realizzato in collaborazione con il Comune di Adelfia, Comune di Bitonto e associazione “La Macina”.

Il concerto, gratuito, è realizzato nell’ambito del progetto di antimafia sociale Happy Times finanziato dalla Regione Puglia (Avviso 2/2017 “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano”) e vedrà appuntamenti anche in Campania, in collaborazione con l’orchestra sinfonica dei quartieri spagnoli di Napoli.

Per assistere all’evento, è possibile prenotare inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica lamacinabitonto@hotmail.it.

“Carmina Burana” fungerà da antipasto dell’evento clou del BOF 2021: la messa in scena de “L’Elisir d’Amore” con la partecipazione di Gianni Ciardo, in programma per sabato 24 luglio alle ore 21 sempre a Lama Balice.

Sul palco, insieme al re della comicità pugliese, artisti da tutta Italia che già hanno riscosso il favore della critica e del pubblico: Chiara Salentino (nei panni di Adina), Vincenzo Maria Sarinelli (Nemorino), Graziano De Pace (Belcore), Roberto Gentili (Dulcamara) e Annalisa Dell’Aquila (Giannetta).

Prima dell’opera, sarà possibile gustare una cena ideata per l’occasione e preparata dallo chef di Masseria Lama Balice, Alessandro Saracino.

È ancora possibile riservare il proprio posto per “L’Elisir d’Amore” (costo biglietto 15 euro) e per la cena che precederà l’evento (costo 20 euro), recandosi presso la “Libreria Raffaello”, in via Arco Galliani, 3 (Bitonto) o contattando i numeri 3391175513 – 3288930349.

Il Bitonto Opera Festival, cofinanziato dalla Regione Puglia e patrocinato dal Comune di Bitonto , è organizzato da “La Macina – Associazione socioculturale” e da Masseria “Lama Balice”, in collaborazione con il Coro lirico “Città di Bitonto”, la testata giornalistica “da Bitonto”, l’Associazione culturale “Cenacolo dei Poeti” e “Musica Insieme”. Sponsor Fondazione Villa Giovanni XXIII – Onlus, Osteria Pizzeria “Ragno Verde”, Centro Estetico BodSolarium Body TAN e Faville Bitonto.