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Martina in fiore: prorogato il termine del concorso, condizionato dal maltempo dei giorni scorsi Comune

22 Giugno 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

Sono stati prorogati al 20 luglio prossimo i termini per partecipare al concorso “Martina in Fiore 2023”.  Restano invariate le modalità di presentazione della domanda.

La scadenza è stata posticipata (con determina n. 519 del 20 giugno 2023) in considerazione delle condizioni meteorologiche avverse del mese di giugno che non hanno permesso a residenti ed esercenti di allestire i balconi ed altre aree previste nell’avviso. Inoltre, i violenti acquazzoni della scorsa settimana, come hanno fatto constatare i cittadini, hanno danneggiato piante e fiori negli spazi già allestiti.

Chi intende partecipare dovrà inviare un’istanza, debitamente sottoscritta, a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it oppure consegnarla direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune – in piazza Roma – entro le ore 23.59 del 20 luglio 2023, seguendo le indicazioni contenute nell’avviso pubblico disponibile al link https://martinafranca.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=11&id_doc=1017352

La partecipazione è gratuita e aperta a cittadini, associazioni, enti e attività commerciali. A queste ultime è riservata una categoria a parte con relativo premio. Saranno premiati i primi cinque classificati nella categoria residenti; il primo classificato nella categoria esercenti.

I vincitori riceveranno premi eco-sostenibili – bicicletta, e-bike, monopattino – oltre ad eventuali premi in buoni spesa per piante e fiori.  Il valore complessivo dei premi è di 5.000 euro.

Il concorso consiste nell’abbellimento, a tema libero, per tutta l’estate di finestre, balconi e terrazzi, angoli, muri, ecc, visibili da piazze, vie o altri spazi accessibili al pubblico, con composizioni di fiori e piante di vario genere. L’obiettivo è quello di rendere più bello e accogliente il centro storico attraverso il decoro floreale di balconi, terrazzi, davanzali e angoli di giardino, coinvolgendo residenti e operatori commerciali.

(foto: Vito Manzari)

 

 

 

 

 

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