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Bisceglie: annunciate le cento start-up italiane che si sfideranno a Digithon 2022 ELENCO In programma a luglio

22 Giugno 2022
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Di Stefano Inchingolo:

La Puglia ma soprattutto la Lombardia, le altre regioni. Praticamente tutte rappresentate tra le startup finaliste di Digithon.

“È partito il conto alla rovescia per l’inizio della nuova edizione di DigithON, in programma dal 7 al 10 luglio alle Vecchie Segherie di Bisceglie (BAT). La call 2022 si è conclusa con un record di domande di partecipazione: a sette anni dal debutto della manifestazione, la rete di startup che gravitano intorno a DigithON è sempre più fitta e, con le candidature di quest’anno, ha superato quota 1600. Tra i progetti pervenuti da tutta Italia, sono 100 quelli selezionati dal comitato scientifico per la finale, annunciati oggi al termine del DigithON Training Day, il workshop gratuito organizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center” riporta un comunicato degli organizzatori.

“Come sempre gli inventors avranno a disposizione 5 minuti per presentare il loro pitch alla platea di grandi investitori nazionali ed internazionali, e risponderanno alle domande degli analisti per vincere l’ambito trofeo DigithON 2022 che porta con sé anche un assegno di 10.000 euro offerto da Confindustria Bari e BAT e numerosi altri premi in denaro, promozione e percorsi di accelerazione e mentoring messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo di oltre 50.000 euro. Anche per l’edizione 2022 le startup finaliste si muovono tra i comparti e le tecnologie più diverse, nell’ambito dei temi al centro della rivoluzione digitale: intelligenza artificiale, blockchain, NFT, realtà virtuale e aumentata, trovano così applicazione nel business, nella salute, nella sostenibilità. Numerose le startup dedicate al settore della healthcare, per la diagnostica precoce e la prevenzione, per l’assistenza, la nutrizione e il supporto alla disabilità. Tante anche le proposte per la sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente, con idee digitali rivolte alla mobilità, all’agricoltura, alla riduzione degli sprechi alimentari, fino allo smaltimento dei rifiuti. Non mancano poi i progetti riguardanti ePayment e Fintech, con applicazioni volte a favorire la digitalizzazione anche nell’universo delle imprese e all’ottimizzazione dei processi aziendali. E ancora, idee a sostegno di educazione, cultura e turismo. La competizione che andrà avanti, senza sosta, durante la settimana di DigithON, tra i diversi progetti e le migliori idee innovative, sarà arricchita anche da approfondimenti sulla società al tempo del digitale con focus tematici su Metaverso, cybersecurity, criptovalute, fisco e sanità. Le startup selezionate per la finale arrivano da tutta Italia: 20 dalla Lombardia, 16 dalla Puglia, 13 dal Lazio, 12 dalla Campania, 8 dalla Toscana, 7 dal Piemonte, 6 dall’Emilia-Romagna, 4 dalle Marche, 3 dalla Calabria, 3 dalla Sicilia, 2 dall’Umbria, 2 dalla Sardegna, 1 dal Veneto, 1 dal Trentino-Alto Adige, 1 dal Molise, 1 dal Friuli-Venezia Giulia. Tra queste, il vincitore di DigithON 2022 che verrà annunciato il 10 luglio, decretato dal comitato scientifico insieme alle votazioni on-line, e tutte le idee vincenti che si aggiudicheranno uno degli altri prestigiosi riconoscimenti in palio. Per supportare e far vincere la propria startup preferita si può partecipare anche online sul sito www.digithon.it e seguire gli hashtag ufficiali della manifestazione #DigithON, #DigithON2022 e #Dalcaosnasceilfuturo.”

Di seguito l’elenco completo delle startup ammesse, i cui progetti sono consultabili sulla piattaforma www.digithon.it

 

360maker – rememo Artificial Intelligence Offanengo Lombardia
6DOF Labs Internet of Things Squinzano Puglia
A3K S.R.L. Cross Idea Bitonto Puglia
alfonso alfonso Cultura e Education Sessa Aurunca Campania
Algo AI Artificial Intelligence Milano Lombardia
AlgoNight Labs: “Museirum Project” Blockchain Settimo Torinese Piemonte
App Me Cross Idea Brugherio Lombardia
Apprendo s.r.l.s. Cross Idea Roma Lazio
AraBat Food e Agricoltura Foggia Puglia
Arkadio Industry 4.0 Padergnone Trentino-Alto Adige
Augura Fintech & ePayments Milano Lombardia
Azeltech Srl Internet of Things Campobasso Molise
Baze Cross Idea Bologna Emilia-Romagna
Beaths Robotics Empoli Toscana
Bestie Bite Cross Idea Roma Lazio
Better Social soc. coop. sociale Cultura e Education Pistoia Toscana
boospaze eCommerce & Logistics Milano Lombardia
Bopps eCommerce & Logistics Monza Lombardia
Bubble s.r.l. Blockchain Milano Lombardia
Car Wallet Blockchain Luzzi Calabria
Chameleon Trike Project Salute e Benessere Ancona Marche
CHEESE Media Cremona Lombardia
CHIPANGO Turismo Torino Piemonte
Cibus Vivendi Salute e Benessere San Felice a Cancello Campania
Ciraclo Blockchain Macerata Campania Campania
Click Generation – Nary AI Artificial Intelligence Milano Lombardia
Climate Standard Cross Idea Viareggio Toscana
ConneBi.com Industry 4.0 San Giustino Umbria
Convforth SRL Salute e Benessere Bologna Emilia-Romagna
Copymessage Robotics Anagni Lazio
Cshark Industry 4.0 Piacenza Emilia-Romagna
El Mir hicham eCommerce & Logistics Noventa Vicentina Veneto
Enco – Energia Collettiva Internet of Things Firenze Toscana
Enth Creations Game & Entertainment Perugia Umbria
Equal Cultura e Education Collegno Piemonte
eSteps Health Salute e Benessere Rimini Emilia-Romagna
Evrika Salute e Benessere Torino Piemonte
FantaTrading Game & Entertainment Firenze Toscana
Fenice Academy Srl Cultura e Education Cumiana Piemonte
FIRE Investment Fintech & ePayments Legnano Lombardia
FOODURO Cross Idea Roma Lazio
Fyne Media Taranto Puglia
Galact Food e Agricoltura Roma Lazio
Godot Cross Idea Roma Lazio
Guardian – Safely Around Artificial Intelligence Catania Sicilia
Harmonies Musica Avellino Campania
IAMAtek Srl Food e Agricoltura Bari Puglia
JUBOX -Live Music Match Musica Brescia Lombardia
Karaoke One Musica Lecce Puglia
KEPLERA S.R.L. Cultura e Education Palermo Sicilia
Lami Salute e Benessere Milano Lombardia
LearK Artificial Intelligence San Paolo Lombardia
Lendit Fintech & ePayments Bologna Emilia-Romagna
LiBere Blockchain Roma Lazio
Liquinvex Fintech & ePayments San Casciano in Val di Pesa Toscana
Lullabean Food e Agricoltura Roma Lazio
Marco Fiorentini Food e Agricoltura Falconara Marittima Marche
Markeplay eCommerce & Logistics Padula Campania
MAV Reality Augmented & Virtual Reality Rutigliano Puglia
MedQuestio Salute e Benessere Canosa di Puglia Puglia
MiAssumo Cultura e Education Trieste Friuli-Venezia Giulia
mytrAIner Artificial Intelligence Milano Lombardia
nice2me Game & Entertainment Pesaro Marche
One Health Vision Salute e Benessere Lecce Puglia
Parkle – Instant Parking Cross Idea Brindisi Puglia
Payanot Fintech & ePayments Gravina in Puglia Puglia
Pedigreat Blockchain Milano Lombardia
PocketProf Cultura e Education Vibo Valentia Calabria
Politically srl Fintech & ePayments Milano Lombardia
Protovision Artificial Intelligence Milano Lombardia
Refarm S.r.l. Cross Idea Pontecagnano Faiano Campania
Ristocall Cultura e Education Bari Puglia
RURALIS Turismo Sant’Angelo dei Lombardi Campania
Sardinia Bit Mining Blockchain Serrenti Sardegna
Save As Food e Agricoltura Maltignano Marche
Seozen Industry 4.0 Aversa Campania
Sgarro Food e Agricoltura Napoli Campania
Softita Internet of Things Acquapendente Lazio
Spark Media Modena Emilia-Romagna
SpotInSight Artificial Intelligence Castellammare di Stabia Campania
STARTGRAM Fintech & ePayments San Severo Puglia
Stpays Fintech & ePayments Roma Lazio
Tailnpin Internet of Things Sarezzano Piemonte
Teolo eCommerce & Logistics Crotone Calabria
The Unicorn Game Cultura e Education Bari Puglia
Tiberio Moscardelli Internet of Things Cori Lazio
TOCO Augmented & Virtual Reality Taranto Puglia
ToMove Industry 4.0 Torino Piemonte
TRAVELMEETHUB Augmented & Virtual Reality Firenze Toscana
Trawellit Turismo Foggia Puglia
Trixo eSports gym Game & Entertainment Napoli Campania
Ubicut Salute e Benessere Cesano Maderno Lombardia
underkitchen Cross Idea Pozzuoli Campania
Ustep Salute e Benessere Catania Sicilia
Veuràs Cultura e Education Alghero Sardegna
Vision Blockchain Roma Lazio
Volvero Artificial Intelligence Milano Lombardia
Yeastime- The art of fermentation Industry 4.0 Guidonia Montecelio Lazio
Zerow eCommerce & Logistics Scandicci Toscana
Zonzers – Compagni d’Avventura Turismo Milano Lombardia

 

Tra i partner di DigithON i nomi delle più importanti imprese italiane, le Over the Top, i grandi investitori e alcune tra le principali banche del nostro Paese: Confindustria Bari e BAT, Intesa Sanpaolo, Enel, Poste italiane, Ferrovie dello Stato Italiane, GoBeyond powered by Sisal, Gruppo Norba, Google, Mediaset, Meta, Nexi, Fincons Group, Philip Morris Italia, AIFI, Aulab, Bitdrome, Digital Magics, B4i – Bocconi For Innovation, Distretto Produttivo dell’Informatica, RDS 100% GRANDI SUCCESSI. Partner istituzionali: Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università del Salento.

 


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