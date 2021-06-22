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Canosa di Puglia: 43,7 gradi a Loconia. Foggia città più calda d’Italia: 41,3 Fra domani e venerdì previsto aumento delle temperature

22 Giugno 2021
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La frazione di Loconia in territorio di Canosa di Puglia ha fatto registrare 43,7 gradi centigradi secondo la rilevazione del tgnorba. Foggia città capoluogo più calda d’Italia con 41,3 gradi oggi. Cerignola 40,7 nella rilevazione di mezzogiorno da parte della protezione civile. E via discorrendo, in Puglia che ha vissuto ovunque una giornata bollente. Chi crede che sia finita deve disilludersi: ancora aumenti delle temperature fra domani e venerdì.

(immagine: fonte protezione civile della Puglia)


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