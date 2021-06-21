Di Nino Sangerardi:
Il commissario straordinario del Consorzio bonifica Terre d’Apulia,Alfredo Borzillo, ha approvato il documento di efficacia dell’aggiudicazione dell’Intervento di sistemazione idraulica del torrente Jesce, agro di Altamura, in favore di Giovanni Putignano & Figli srl di Noci(Bari) raggruppato con Bio System Company(sede legale Matera),in qualità di cooptata, per un importo di 3.564.364,94 euro più oneri di sicurezza per 79.665,40 euro e Iva.
Bando di gara autorizzato il giorno 17 giugno 2020 sulla piattaforma telematica Consip –MePa con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,base d’asta pari a 4.897.676,95 euro.
Il programma dei sopradetti lavori idraulici sono riconducibili al provvedimento della Giunta regionale pugliese del 13 settembre 2016 inerente il Por Puglia 2014-2020.
Non pochi passi nel tempo.Correva l’anno 2012 allorchè la Regione dice sì al Piano risanamento del torrente Jesce e il Consorzio,unitamente al Comune di Altamura,viene individuato quale Ente garante della manutenzione del canale d’acqua.
Nel corso del 2014 i vertici del Consorzio d’Apulia presentano la richiesta di valutazione impatto ambientale e incidenza,successivamente la Provincia di Bari avvia la Conferenza dei servizi.
In data 13 settembre 2016 presidente di Giunta e assessori regionali danno il via libera al progetto di “Sistemazione idraulica torrente Jesce “,per un importo complessivo di 8.800.000,00 euro inserito nel sistema di interventi con oggetto i recapiti finali previsti dal Piano di tutela delle acque della Regione.
A maggio 2018 la sezione Autorizzazioni ambientali della Regione Puglia esprime parere favorevole di compatibilità e incidenza ambientale al programma idraulico con obbligo di adempiere alle prescrizioni contenute nel documento.
Trascorse alcune settimane il Commissario consorziale dice sì al prospetto economico rimodulato che ammonta a euro 7.700.000,00.
In seguito,previo appalto,alla società ETP srl viene concessa la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza con oggetto la “Sistemazione idraulica del torrente Jesce”.Dopo la verifica positiva in capo agli Uffici regionali preposti il Commissario straordinario ratifica il piano esecutivo avente un impegno finanziario di 4.897.676,95.
Il torrente Jesce confluisce nel fiumiciattolo gravina di Matera attraversando la medesima città dei Sassi.