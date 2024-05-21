Di seguito un comunicato diffuso da La Meridiana:

Dai corsi di formazione sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa, la sua lingua e i suoi libri fatti di simboli accessibili, ai libri tattili e i testi semplificati secondo la tecnica dell’ Easy to read, e ai libri ad Alta leggibilità, progettati e impaginati graficamente in modo da risultare più accoglienti e leggibili anche a occhi di lettori pigri o con difficoltà nella lettura. E ancora, la Biblioteca di Lettori alla pari, allestita in forma permanente nello spazio polifunzionale ALLE SERRE a Terlizzi (BA), dove svolgere laboratori partecipati e accessibili; gli incontri con autori, illustratori ed editori e le azioni di disseminazione culturale in scuole, centro socio-culturali e biblioteche, come La Valigia di Lettori alla pari, che da aprile porta i libri accessibili nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di BARI-BAT.

Sono queste alcune delle azioni del progetto di edizioni la meridiana che la Regione Puglia ha selezionato, insieme ad altri 4 su tutto il territorio regionale, per co-progettare le linee guida d’intervento nella programmazione delle azioni di welfare culturale previste dalla Nuova Agenda Europea della Cultura 2030. Il progetto si inserisce nelle Azioni pilota per il welfare culturale e la valorizzazione dei luoghi di cultura promosse da Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio per le Arti e la Cultura e Polo Arti, Cultura e Turismo – P.A.C.T. Obiettivo del progetto, promuovere attraverso la lettura e i libri accessibili processi culturali che migliorino il benessere delle persone e delle comunità, includendo tutti in maniera attiva. Un ruolo e un riconoscimento importanti per edizioni la meridiana a 3 anni dall’avvio del progetto “Lettori alla pari”, evento interamente dedicato alla promozione dell’accessibilità alla lettura, alla cultura e all’informazione. Fin dal suo avvio il progetto ha messo in atto azioni diverse che rappresentano ora, in un calendario di opportunità che si farà più fitto fino a novembre 2024, le occasioni per misurare l’ impatto in termini di benessere dei soggetti coinvolti e di cambiamento sociale delle comunità.

“Siamo da sempre convinti che la cultura giochi un ruolo fondamentale per il benessere e la salute delle persone, come ha riconosciuto la stessa OMS e affermato la Commissione europea nell’Agenda 2030 – ha dichiarato Elvira Zaccagnino, direttrice di edizioni la meridiana – Leggere è un’azione che ha riflessi importanti sulla qualità della vita delle persone e sul loro essere cittadini. Per questo deve essere un diritto che gli operatori culturali e i decisori politici devono garantire a tutti: promuovere la cultura e la lettura accessibili significa dare la possibilità a tutti di leggere un testo in maniera autonoma e secondo le proprie abilità fisiche e mentali. L’accessibilità alla lettura è enzima di democrazia e partecipazione, di pari opportunità e dignità. Il coinvolgimento di edizioni la meridiana nell’azione pilota avviata dalla Regione Puglia – conclude Zaccagnino – è un riconoscimento importante, ma anche un impegno che accogliamo con responsabilità sapendo che si tratta di un progetto unico nel panorama nazionale, che può contribuire a tracciare delle linee guida importanti per tutti coloro che si occupano di libri e lettura”.