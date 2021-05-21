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Giornata della biodiversità Campagna amica: nei mercati di Brindisi, Foggia e Taranto

22 Maggio 2021
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Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

Il patrimonio di biodiversità della Puglia si difende anche facendo la spesa al mercato dove gli agricoltori portano le specialità custodite da generazioni e salvate durante la pandemia Covid dal rischio di estinzione. L’iniziativa è della Coldiretti che festeggia la giornata mondiale della biodiversità 2021, proclamata nel 2000 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 22 maggio di ogni anno, dalle ore 9,30, con appuntamenti negli agriturismi e nei mercati contadini di Campagna Amica in Puglia da quello di Via della Repubblica 80 a Foggia, a Brindisi in Via Appia 226 e a Taranto in Viale Virgilio 33.

 

Tra i banchi dei mercati sarà possibile scoprire con il tutor della spesa i cibi più originali e particolari della dieta mediterranea, nati dall’ingegno della tradizione contadina e difesi in un anno di pandemia grazie alla più grande opera di valorizzazione della biodiversità mai realizzata. Ma in azione ai fornelli ci saranno anche i cuochi contadini degli agriturismi di Campagna Amica per insegnare a cittadini e turisti come valorizzarli in cucina con le preziose ricette della tradizione contadina.

 

Per l’occasione sarà presentato lo studio Coldiretti su “La biodiversità nel carrello” con l’esposizione dei Sigilli di Campagna Amica, i cibi antichi salvati dal rischio di estinzione nelle campagne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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