Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Gioia del Colle:

Gioia del Colle si appresta ad ospitare la dodicesima edizione di «Corri con Gioia», mezza maratona Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) di 21 km omologati e quarta prova del campionato regionale CorriPuglia, organizzata dalla Gioia Running con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Gioia del Colle e in collaborazione con il 36° Stormo Caccia dell’Aeronautica Militare.

Anche quest’anno l’attesa gara podistica, prevista per domenica 26 aprile 2026 e presentata ieri nel chiostro di Palazzo San Domenico, aprirà le porte della città a migliaia di runner provenienti da ogni parte d’Italia, in una mattinata all’insegna dello sport, del divertimento, dell’inclusione e della socialità.

Come comunicato dall’associazione Gioia Running, il percorso, con partenza (ore 9:00) e arrivo previsti in via Einaudi (area antistante al palazzetto dello sport “P. Capurso”), attraverserà l’intera città, con passaggi da via Sandro Pertini, via Aldo Moro, via Enrico De Nicola, piazza XX settembre, via Gioberti, via Cairoli, via Ricciotto Canudo, via Garibaldi, piazza Plebiscito, piazza Luca D’Andrano, piazza Pinto, via Regina Elena, via Carducci, piazza Kennedy, via Roma, piazza Umberto I, piazza Cesare Battisti, via Cavour, via Giuseppe Di Vittorio, via Roberto Rossellini, via Marcello Mastroianni, via Federico Fellini e via Federico II di Svevia, per poi tornare in zona via dei Peuceti.

L’intero tracciato sarà animato dalla musica live di numerose band. L’intero tracciato sarà animato dalla musica live di numerose band.

Sul percorso saranno presenti i componenti del gruppo Pacer Tribe che, con i loro palloncini colorati, accompagneranno gli atleti al raggiungimento dei loro obiettivi.

Le iscrizioni, da effettuarsi sul sito www.icron.it , saranno aperte fino a giovedì 23 aprile 2026.

In continuità con le precedenti edizioni, i trofei per il primo assoluto, la prima assoluta e le cinque società partecipanti con più iscritti giunti al traguardo sono stati realizzati dall’artista Mario Pugliese.

La prima atleta Runcard che taglierà il traguardo si aggiudicherà il Trofeo «Mariangela Losito» in memoria dell’atleta della Gioia Running.

In contemporanea con la mezza maratona si svolgerà la terza edizione di “Corri con Patrizia”, passeggiata cittadina di circa 5 km che, aperta a tutti, coinvolgerà famiglie e bambini nel ricordo della giornalista e atleta della Gioia Running Patrizia Nettis.

È possibile iscriversi alla “Corri con Patrizia” sul sito www.gioiarunning.it o in quattro punti vendita: Milano arredamenti (piazza XX settembre, 1), AG auto (via Einaudi, 49), Alex Jeans & Sportswear (via Orsini, 3) e Macelleria Nicastri (via Gottardo, 68). Coloro che effettueranno l’iscrizione riceveranno il pettorale realizzato per la terza edizione dall’artista Antonella Lozito.

La sicurezza e l’assistenza sanitaria durante la manifestazione saranno garantite dall’Arma dei Carabinieri, dalla Polizia Locale di Gioia del Colle, dalla Ciclistica Gioiese, dalla P.A. Gioia Soccorso, dalla Pubblica Assistenza Gioiese e dalla Croce Rossa Italiana-Comitato di Gioia del Colle.

Ad impreziosire ulteriormente la dodicesima edizione della manifestazione, infine, è l’adesione dell’associazione Gioia Running al progetto benefico dell’Aeronautica Militare “Un dono dal cielo”, che sosterrà l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari.