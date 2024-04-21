Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Arriva a Taranto con una grande esclusiva “ArmoniE di Primavera”, la rassegna musicale regionale itinerante che, con la Direzione Artistica del M° Palma di Gaetano, quest’anno taglia il prestigioso traguardo delle dieci edizioni, proponendo un programma con nove concerti di musica di vario genere che si terranno in location di tre province pugliesi.

Il prossimo concerto “In Europa… dal Nuovo Mondo” si terrà, con ingresso gratuito, presso il Salone degli Specchi di Palazzo di Città di Taranto, alle ore 19 di lunedì 22 aprile: protagonisti saranno la violinista britannica Miriam Davis e il pianista compositore statunitense Michael Bulychev-Okser.

Il programma del concerto prevede che i due artisti si esibiscano insieme in due brani per violino e pianoforte: la Sonata per violino n. 3 in minore, op 45 di Edvard Grieg e il Caprice d’après l’étude en forme de valse de Saint-Saëns di Eugène Ysaÿe; il famoso pianista Michael Bulychev-Okser interpreterà poi tre brani per pianoforte solo di Fryderyk Chopin: la Ballata n. 1 in sol minore op. 23, la Fantasia-Improvvisa, op. 66 e lo Scherzo n. 2, op. 31.

Il concerto sarà aperto dall’esibizione di due giovani musicisti talentuosi: la violinista Clarissa Spagnulo e il pianista Domenico Traversa, studenti dell’I.C. “Pignatelli” di Grottaglie guidati rispettivamente dalle Docenti Gabriella Pastore e Giovanna Capone.

Nell’occasione nella prestigiosa location sarà allestita la Mostra ceramica de “La Terra Incantata”: recupero, racconto, ricordo: sono questi i valori che guidano l’attività del laboratorio artigianale Terra Incantata dei fratelli Donatello e Giovanni Spagnulo che, da più di 20 anni a Grottaglie, porta avanti con passione la produzione di oggetti in ceramica di alta qualità, creando un ponte tra la tradizione pugliese e uno sguardo innovativo sempre orientato al futuro.

Michael Bulychev-Okser è un pianista, compositore e produttore americano di fama internazionale. Un destinatario di “Who’s Who in Music”, si è esibito sui palcoscenici più prestigiosi del mondo: Carnegie Hall, Merkin Hall, Kennedy Center, La Salle Pleyel (Francia), Wigmore Hall (Londra), Rachmaninov Hall (Russia), Estonia Kontserdisaal (Tallinn) e Centermex Theatre (Messico).

È ospite in numerosi festival musicali, concorsi e serie di concerti in Inghilterra, Francia, Germania, Messico, Israele, Estonia, Georgia, Ucraina, Austria, Finlandia, Corea del Sud, Cina, Serbia, Singapore e Stati Uniti.

Nel 2022 ha eseguito il Doppio Concerto di Mendelssohn con il famoso violinista virtuoso Shlomo Mintz. È un professore di pianoforte e gruppi da camera alla Lucy Moses School del Kaufman Music Center.

Miriam Davis è una violinista britannica che si è esibita in tutto il mondo come solista e musicista da camera. Il 2023 vede l’imminente uscita del suo album di debutto, “Ode to Lost Time”, per Convivium Records, con una selezione di musica associata al romanziere francese Marcel Proust. Quest’anno Miriam apparirà anche come solista con orchestre in tutta l’Estonia e nel Regno Unito, oltre a recital solistici e da camera nel Regno Unito, Italia, Polonia, Cina e alla Carnegie Hall di New York.

“ArmoniE di Primavera”

“ArmoniE di Primavera” è la rassegna musicale regionale itinerante che, con la Direzione Artistica del M° Palma di Gaetano, quest’anno taglia il prestigioso traguardo delle dieci edizioni, proponendo un programma con nove concerti di musica di vario genere che si terranno in location di tre province pugliesi.

Ogni location, di straordinario valore storico e architettonico è stata scelta al fine di ben contenere, dal punto di vista acustico, ogni concerto, e per contribuire allo sviluppo turistico e culturale delle località, con eventi che avranno anche lo scopo di vivacizzare le serate della “bella stagione”, ormai arrivata, fungendo da attrattori turistici e culturali.

L’Associazione Armonie, da sempre attenta alla promozione e alla valorizzazione di giovani talenti musicali del territorio, anche in questa decima edizione di “ArmoniE di Primavera” ha previsto che ogni concerto sia “aperto” dalle performance musicali di studenti delle Istituzioni Scolastiche di I e II grado e di Alta Formazione del Territorio: I.C. “Pignatelli”, Liceo “Moscati” di Grottaglie e Conservatorio di Stato “Paisiello” di Taranto.

Anche questa decima edizione di “ArmoniE di Primavera” è resa possibile da una rete propositiva, collaborativa e fattiva di Enti Pubblici, Istituzioni Scolastiche, Enti del Terzo settore, artisti e liberi professionisti, accomunati dall’amore per le loro radici e dalla convinzione che la condivisione delle buone prassi e la promozione delle attività culturali può far crescere concretamente la società, l’economia e il turismo del territorio; tra queste anche Anteas Grottaglie, Ragazzi in Gamba Taranto, Club per l’Unesco, LAMS Matera, Associazione Marco Motolese, Amici dei Musei Greci e Messapi e Social Media APS; media partner è Ora Quadra.

La manifestazione gode del Patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Taranto e dei Comuni di Villa Castelli, Taranto, Grottaglie, Lizzano e Conversano.