Di seguito un comunicato diffuso da Webuild:



Avanzano i lavori per la statale Jonica, importante arteria per tutto il Sud Italia che permetterà un essenziale collegamento dalla Puglia alla Campania, dalla Calabria alla Basilicata. È inoltre una via di accesso per chi deve recarsi in Sicilia.

L’opera commissionata da Anas, che apporterà un beneficio enorme per la mobilità di tutte le regioni dell’area del Meridione.

I cantieri di lavoro procedono spediti con l’obiettivo di portare a termine l’intera opera entro il 2026.

Attualmente il Megalotto 3 della statale jonica, ha visto il completamento dei viadotti di Castiglione e Satanasso in Calabria. Nei 27 cantieri attivi sono attualmente coinvolte 1.500 persone e 250 fornitori. Il valore complessivo del Megalotto 3 ammonta a circa 1 miliardo di euro, mentre il valore complessivo dell’opera è di oltre 1,3 miliardi.