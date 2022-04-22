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Strada statale 106 Jonica, lavori: completato un megalotto da un miliardo di euro Webuild, tratto calabrese della Taranto-Reggio Calabria

22 Aprile 2022
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Di seguito un comunicato diffuso da Webuild:

Avanzano i lavori per la statale Jonica, importante arteria per tutto il Sud Italia che permetterà un essenziale collegamento dalla Puglia alla Campania, dalla Calabria alla Basilicata. È inoltre una via di accesso per chi deve recarsi in Sicilia.
L’opera commissionata da Anas, che apporterà un beneficio enorme per la mobilità di tutte le regioni dell’area del Meridione.
I cantieri di lavoro procedono spediti con l’obiettivo di portare a termine l’intera opera entro il 2026.
Attualmente il Megalotto 3 della statale jonica, ha visto il completamento dei viadotti di Castiglione e Satanasso in Calabria. Nei 27 cantieri attivi sono attualmente coinvolte 1.500 persone e 250 fornitori. Il valore complessivo del Megalotto 3 ammonta a circa 1 miliardo di euro, mentre il valore complessivo dell’opera è di oltre 1,3 miliardi.

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