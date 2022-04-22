Il pranzo nel ristorante accanto al trullo sovrano poi la visita alla chiesa dei Santi Medici, quindi alla panoramica sulla zona trulli. Ad Alberobello, oggi pomeriggio, Alberto di Monaco ha concluso la sua visita privata in Puglia.
Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione