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Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

La visita del principe Alberto di Monaco ad Alberobello Oggi

22 Aprile 2022
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Il pranzo nel ristorante accanto al trullo sovrano poi la visita alla chiesa dei Santi Medici, quindi alla panoramica sulla zona trulli. Ad Alberobello, oggi pomeriggio,  Alberto di Monaco ha concluso la sua visita privata in Puglia.

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