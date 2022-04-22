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1 Maggio 2026
Bari: cadavere in un negozio Fermato il titolare. L'uomo era scomparso da un mese

Alberto di Monaco oggi ad Alberobello Ieri a Canosa di Puglia, Spinazzola e Matera

22 Aprile 2022
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Il principe Alberto di Monaco conclude la sua visita in Puglia in forma privata. Oggi è ad Alberobello. Ieri è stato a Canosa di Puglia, Spinazzola e Matera.


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