Di Nino Sangerardi:

Una buona notizia al tempo del Coronavirus.L’Amministratore unico dell’Ater di Matera e provincia(azienda territoriale edilizia residenziale),avv. Lucrezia Guida, ha firmato un importante provvedimento : la sospensione del pagamento dei canoni di locazione per il periodo marzo-maggio 2020,salvo ulteriori mensilità in caso di permanenza della situazione emergenziale.

“A fronte delle difficoltà di natura sanitaria—scrive l’avv. Guida—nonché economiche che attanagliano i diversi strati del nostro tessuto sociale in questo particolare momento storico,ho ritenuto mio precipuo dovere andare incontro alle esigenze di tutti quei cittadini che fruiscono degli immobili dell’Ater sia ad uso abitativo che commerciale,soprattutto perché l’utenza è rappresentata da ceti meno abbienti.A questi cittadini ho voluto dare un segnale di tangibile solidarietà,dando mandato agli Uffici preposti di sospendere i canoni di locazione e di rinviare ogni procedura esecutiva e di recupero forzoso di debiti pregressi”.

L’Azienda inoltre si farà portavoce presso la Regione Basilicata per cercare di ottenere ulteriori forme a sostegno dei lucani residenti negli alloggi popolari.