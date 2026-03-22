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Bari-Carrarese 0-3 per il campionato di calcio di serie B. Mentre i toscani vedono la zona playoff pugliesi restano invischiati in zona retrocessione. Per l’esattezza in zona playout con 31 punti, tre in meno rispetto all’attuale quota salvezza.

Serie C girone C: Audace Cerignola-Giugliano 1-0.

In serie D girone fra le altre partite Città di Fasano-Manfredonia1-0, Gravina in Puglia-Barletta 0-2, Paganese-Martina 3-2. Classifica prime posizioni: Barletta 55 punti, Paganese 53, Città di Fasano e Martina 52.

 

 

 

 

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