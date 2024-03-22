rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Manfredonia: all’assessora, “Ti auguro di essere violentata da uno straniero” La vergognosa affermazione denunciata da varie consigliere comunali

Accessibilità dell’immobile, fattore determinante per l’investimento: focus sulla Valle d’Itria Apulia Faber

22 Marzo 2024
20240116 Centro Storico LR Vito Manzari DJI 0347 scaled

Di seguito il comunicato:

Nell’ambito dell’iniziativa “Faber Lab”, promossa da Apulia Faber per approfondire tematiche chiave del settore immobiliare, il Tavolo sulla Mobilità si è focalizzato sull’attrattività degli immobili in Puglia, con un’attenzione particolare alle residenze in Valle d’Itria.

Apulia Faber, infatti, è impegnata a fornire al mercato immobiliare strumenti e informazioni utili per decisioni consapevoli e sostenibili. L’iniziativa “Faber Lab” e il lavoro del Tavolo Tematico sulla Mobilità ne sono un esempio concreto.

L’acquisto di una residenza è una decisione importante, influenzata da molteplici fattori. Tra questi, assume un ruolo di primaria importanza la location, ovvero la posizione dell’immobile sul territorio. Non meno rilevante è il livello di connettività di cui l’immobile stesso può godere, sia in termini fisici che digitali.

Il Tavolo Tematico ha analizzato i supporti informativi attualmente disponibili e quelli che potrebbero essere implementati per supportare i potenziali acquirenti di immobili in Valle d’Itria. L’attenzione si è concentrata sulla presenza di collegamenti fisici (disponibilità di mezzi di trasporto stradali, ferroviari e di altro tipo), fruibilità delle connessioni digitali (accesso a linee telefoniche, internet e ad altre tecnologie), e infine efficienza e accessibilità che sono fattori chiave nella scelta definitiva dell’immobile.

Dall’analisi è emerso che l’efficienza e l’accessibilità di un immobile rappresentano fattori determinanti nella scelta del tipo di investimento da effettuare. Può sembrare una cosa scontata, eppure rappresenta uno spunto importante sul piano politico e istituzionale, ma è anche una riflessione che fornisce una lettura chiara sugli orientamenti attuali degli investitori nel mercato immobiliare, per coloro che – come noi – sono impegnati nell’assecondare richieste e bisogni delle persone.

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Playoff di serie C: resta solo il Casarano Calcio, la serata dell'Inter

l100750213320 tml668590913281 237126309077 1750089592398511

Squinzano-Leverano, scontri tra tifosi: in due hanno perso dita Praticamente all'inizio della partita

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione