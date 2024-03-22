Di seguito il comunicato:



Nell’ambito dell’iniziativa “Faber Lab”, promossa da Apulia Faber per approfondire tematiche chiave del settore immobiliare, il Tavolo sulla Mobilità si è focalizzato sull’attrattività degli immobili in Puglia, con un’attenzione particolare alle residenze in Valle d’Itria.

Apulia Faber, infatti, è impegnata a fornire al mercato immobiliare strumenti e informazioni utili per decisioni consapevoli e sostenibili. L’iniziativa “Faber Lab” e il lavoro del Tavolo Tematico sulla Mobilità ne sono un esempio concreto.

L’acquisto di una residenza è una decisione importante, influenzata da molteplici fattori. Tra questi, assume un ruolo di primaria importanza la location, ovvero la posizione dell’immobile sul territorio. Non meno rilevante è il livello di connettività di cui l’immobile stesso può godere, sia in termini fisici che digitali.

Il Tavolo Tematico ha analizzato i supporti informativi attualmente disponibili e quelli che potrebbero essere implementati per supportare i potenziali acquirenti di immobili in Valle d’Itria. L’attenzione si è concentrata sulla presenza di collegamenti fisici (disponibilità di mezzi di trasporto stradali, ferroviari e di altro tipo), fruibilità delle connessioni digitali (accesso a linee telefoniche, internet e ad altre tecnologie), e infine efficienza e accessibilità che sono fattori chiave nella scelta definitiva dell’immobile.

Dall’analisi è emerso che l’efficienza e l’accessibilità di un immobile rappresentano fattori determinanti nella scelta del tipo di investimento da effettuare. Può sembrare una cosa scontata, eppure rappresenta uno spunto importante sul piano politico e istituzionale, ma è anche una riflessione che fornisce una lettura chiara sugli orientamenti attuali degli investitori nel mercato immobiliare, per coloro che – come noi – sono impegnati nell’assecondare richieste e bisogni delle persone.