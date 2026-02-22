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Da Orsara di Puglia all’Umbria la raccolta di poesie di Michele Di Domenico Ieri ad Amelia

22 Febbraio 2026
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Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Orsara di Puglia:

Sta facendo il giro d’Italia il libro più recente dell’orsarese Michele Di Domenico. La raccolta di poesie intitolata “Pensieri tra le dita” è stata presentata sabato 21 febbraio ad Amelia, comune umbro in provincia di Terni, nel corso di un incontro con l’autore tenutosi presso la Sala Boccarini, in Piazza Vera, a partire dalle ore 16.30. All’iniziativa, che è organizzata dalla Pro Loco Città di Amelia con il patrocinio del Comune di Amelia, sono intervenuti: Luigia Moscatelli, assessore al Turismo di Amelia; Donatella Bonanni, presidente della Pro Loco di Amelia; l’autore Michele Di Domenico; i lettori Teresa Quadraccia, Maurizio Rinaldi e Giorgio Penko che hanno declamato alcune poesie della raccolta. A introdurre la presentazione del libro e a coordinare gli interventi, Federico Fabbrizi. “Pensieri tra le dita”, titolo dell’ultima silloge poetica, suggerisce questo movimento: il gesto quasi involontario di chi si lascia attraversare dalle emozioni e dalle riflessioni, donandole poi alla pagina con l’autenticità di chi scrive per necessità, per impulso vitale. Michele Di Domenico è nato e vive a Orsara di Puglia. Lettore appassionato, ama la musica, la fotografia, l’informatica e lo sport. È stato assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili di Orsara di Puglia, ha lavorato come dipendente comunale e ha tenuto corsi di “Alfabetizzazione di Informatica” all’Università della Terza Età. Ha iniziato a scrivere a fine settembre 2019 e nel gennaio 2020 ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie “Per strade incerte ad inseguire un sogno” in self-publishing con Amazon e, nel giugno 2021, la seconda silloge poetica “Di luna e di stelle” con la casa editrice Dragonfly Edizioni. La terza raccolta s’intitola “Luna e altre storie”, pubblicata con Nona Edizioni e presentata al Salone del Libro di Torino nel 2023. Anche “Pensieri tra le dita” è un libro edito da Nona Edizioni.


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