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Capitale italiana della cultura 2028: candidatura di Gravina in Puglia, testimonial Francesco Lenoci "Ambasciatore ad honorem"

22 Febbraio 2026
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Dice Francesco Lenoci: “Mi piace molto il titolo del dossier: Radici al Futuro. La parola radici ha una valenza enorme: la tradizione non è culto delle ceneri, ma custodia del fuoco. Declinandola al futuro, quella parola chiave diventa un vocabolario. Le chiavi per spalancare la porta del Futuro sono 3 C: Cultura, Condivisione, Convivialità delle differenze. Per tutto questo Io sostengo Gravina in Puglia Capitale Italiana della Cultura 2028.”

Stralcio del comunicato diffuso dal Comune di Gravina in Puglia:

Vero e proprio “ambasciatore ad honorem” di Gravina 2028, il prof. Francesco Lenoci, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e presidente onorario dell’Associazione Pugliesi a Milano, si è fatto instancabile promotore della candidatura a Capitale della Cultura della nostra Città in numerosi e prestigiosi consessi culturali e istituzionali.

Al prof. Lenoci va il sentito ringraziamento dell’Amministrazione e di tutta la Città per questo autorevole sostegno.


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