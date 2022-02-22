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Foggia, insulti a sfondo razzista nei confronti di un calciatore guineano L'episodio sarebbe avvenuto a Rocchetta Sant'Antonio

22 Febbraio 2022
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Insulti a sfondo razzista all’indirizzo del giovane calciatore della Guinea francese Abdoullaye Fofana. L’episodio  sarebbe avvenuto nel corso del mach del campionato di Prima categoria tra l’Heraclea di Rocchetta Sant’Antonio (Foggia) e l’Altavilla Irpina. Le offese sarebbero arrivate dagli spalti occupati da alcuni tifosi ospiti. «Nel 2022 siamo ancora costretti ad assistere ad episodi di razzismo come quello avvenuto nei confronti di Abdoulaye Fofana- commenta il sindaco di Rocchetta, Pompeo Circiello-, aggredito verbalmente  durante la partita dai tifosi della squadra avversaria. La sua unica colpa quella di avere un colore della pelle diverso dal nostro. Ad Abdoulaye va tutta la mia vicinanza. Rocchetta è con te». Fofana, arrivato in Italia su un barcone salpato dalle coste libiche, ha vissuto in Sardegna, successivamente si è trasferito a Lacedonia e poi si è stabilito a Calitri, dove lavora.


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