Di Nino Sangerardi:

“Gravina fin dal dopoguerra ha affascinato numerosi registi per il suo territorio unico e mozzafiato. Alcuni monumenti e scorci della città sono diventati emblematici e hanno raggiunto il culmine del successo con il film No Time to Die di Cary Fukunaga”.

Parole del Dott. Gabriele Buzzi– cultore e appassionato della città di Gravina, protagonista di un originale lavoro di ricerca sui film e serie televisive girati nel territorio gravinese—creatore e consulente dell ’iniziativa di turismo cinematografico e culturale denominata “La Via del Cinema”, insieme a Oronzo Rifino coordinatore del progetto “Gravina Accoglie” di cui La Via del Cinema è parte integrante e dell’Infopoint Puglia Tourist Information di Gravina in Puglia(gestito temporaneamente dall’Associazione Calcarea Aps Piazza Notar Domenico 12), inserito nella Rete regionale dell’Infopoint Puglia Promozione.

“Completeremo il nostro lavoro —sottolinea il Dott. Buzzi—di studio sul cinema in Gravina e dintorni, grazie anche all’impegno dell’amico Francesco Dipasquale, con la realizzazione di un opuscolo per raccogliere e sostenere il lavoro di approfondimento effettuato. Questa ricerca aprirà nuove e coinvolgenti opportunità nell’ambito turistico della città, ricca di siti da promuovere e far scoprire all’intera collettività e nuove generazioni”.

Tra i non pochi film e serie Tv realizzati nella Città Ducato della Dinastia Orsini(1417-1814) si annoverano : C’era una volta di Francesco Rosi con Sofia Loren e Omar Sharif, Pinocchio di Matteo Garrone con Roberto Benigni, L’ultimo Paradiso di Rocco Ricciardulli con Riccardo Scamarcio, Il Bene Mio di Pippo Mezzapesa con Sergio Rubini, Pane e Libertà fiction Tv (Rai 1) di Alberto Negrin sulla vita di Giuseppe Di Vittorio con Pierfrancesco Favino, Tolo Tolo di Checco Zalone, la serie televisiva di Netflix “Ruja Ignatova, prendi i soldi e scappa”.

“Un’iniziativa speciale e unica per la città—afferma il coordinatore Oronzo Rifino— mettendo in risalto i luoghi cinematografici che sono diventati siti di interesse turistico molto frequentati da viaggiatori nazionali e internazionali. Attività che si propone di costituire un itinerario turistico esperenziale inimitabile, a disposizione delle guide e agenzie turistiche per maggiormente far conoscere Gravina Città d’arte e turistica”.

All’evento La Via del Cinema—svolto da dicembre 2025 a gennaio 2026, percorrendo gli spazi al centro delle produzioni filmiche e televisive—hanno partecipato, in quattro uscite, oltre novanta persone arrivate da Roma Matera Terlizzi Bisceglie Potenza Trento Conversano, eccetera.

Per quanti desiderano esplorare(e comprendere) la filmografia della città di Gravina, digitare ai seguenti indirizzi : gabri.buzzi@gmail.com e apscalcarea@gmail.com o telefonare al 342170043.