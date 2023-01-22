La foto di Ennio Mascia si riferisce a Faeto. Ieri il subappennino dauno ed il Gargano sono stati gravati da consistenti nevicate e nel foggiano in alcuni Comuni, tra l’altro, sono rimaste chiuse le scuole.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.