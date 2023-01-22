Gli emiliani avevano 21 punti di vantaggio all’inizio dell’ultimo quarto. L’Hapy Casa Brindisi l’ha vinta a quattro secondi dalla fine. Grazie a questa clamorosa vittoria nella prima giornata di ritorno del campionato di pallacanestro maschile di serie A i puglirsi si portano a 14 punti in classifica.
Calcio, serie C girone C: ieri l’anticipo Gelbison-Virtus Francavilla Fontana 2-0. Fra le partite odierne Catanzaro-Audace Cerignola 4-0, Fidelis Andria-Taranto 0-0 e Foggia-Potenza 3-0. Domani sera il posticipo Monopoli-Juve Stabia. Classifica dopo ventitre giornate: Catanzaro 63 punti, Crotone 55, Pescara 42, Audace Cerignola 34, Foggia sesto con 32 punti, Taranto a metà graduatoria con 29, Virtus Francavilla Fontana 28, Monopoli 27, Fidelis Andria ultima a quota 17.
Serie D girone H: fra le partite odierne Barletta-C’avete 1-1, Brindisi-Gravina in Puglia 3-1, Casarano-Lavello 3-0, Città di Fasano-Nardò, Nocerina-Martina 0-1, Puteolana-Molfetta 4-1;,Team Altamura-Bitonto 1-2. Classifica dopo venti giornate: Cavese 39, Barletta 37, Brindisi e Nardò 36, Team Altamura 35, Casarano 34, Città di Fasano 33, Bitonto in nona posizione con 29 punti, Martina decimo con 24, Gravina in Puglia e Molfetta quartiltime con 16 punti, chiude la Puteolana con 11.