Di seguito il comunicato:

Si è tenuto ieri, sabato 20 dicembre 2025, il taglio del nastro del nuovo Palatour di Bitritto, teatro polifunzionale che si candida a diventare un punto di riferimento per la produzione e la fruizione culturale in Puglia e oltre i confini regionali. Hanno partecipato il Sindaco di Bari dell’area Metropolitana di Bari Vito Leccese, il Sindaco di Bitritto Giuseppe Giulitto, l’Amministratore Delegato del Palatour Francesco Susca e il Direttore del Palatour Dario Maretti, mentre la benedizione è stata impartita da Don Nicola Cutrone. La serata è proseguita con l’introduzione dell’attore e regista Sergio Rubini e con il musical “Sapore di mare“.