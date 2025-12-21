rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

6 Maggio 2026
Cosenza-Casarano 1-5: salentini alla fase nazionale playoff Calcio serie C

Bitritto: nuovo palatour inaugurato ieri Taglio del nastro e festa

21 Dicembre 2025
Screenshot

Di seguito il comunicato:

Si è tenuto ieri, sabato 20 dicembre 2025, il taglio del nastro del nuovo Palatour di Bitritto, teatro polifunzionale che si candida a diventare un punto di riferimento per la produzione e la fruizione culturale in Puglia e oltre i confini regionali. Hanno partecipato il Sindaco di Bari dell’area Metropolitana di Bari Vito Leccese, il Sindaco di Bitritto Giuseppe Giulitto, l’Amministratore Delegato del Palatour Francesco Susca e il Direttore del Palatour Dario Maretti, mentre la benedizione è stata impartita da Don Nicola Cutrone. La serata è proseguita con l’introduzione dell’attore e regista Sergio Rubini e con il musical “Sapore di mare“.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Playoff: sarà Casarano-Renate Calcio serie C, primo turno nazionale: fra gli accoppiamenti Campobasso-Potenza

carabinieri notte

Massafra, accusa: ex fidanzata e nuovo compagno aggrediti e minacciati di morte durante la festa patronale, arrestato 21enne Carabinieri

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione