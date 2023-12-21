Viene detto, a chi scrive: dovresti vederla di sera.

Questo aspetto, magari, è tramutato in invito ai lettori, ai cittadini, ai potenziali turisti: andate a vederla di sera perché ne vale veramente la pena. A chi scrive, via Toledo, centro storico di Martina Franca, addobbata per il periodo natalizio dagli abitanti nella zona, in realtà piace moltissimo anche nelle ore di luce naturale. Per il contrasto dei colori, per il dislivello e la conformazione della strada, per il gusto e l’attenzione con cui i residenti la trattano. La via più bella di Martina Franca?

Verosimilmente sì, senza tralasciare le varie altre pregevoli, del borgo antico comprese quelle che potrebbero rivelarsi splendide realtà se solo si facesse il piccolo sforzo di cercarle. Quindi fra le più belle anche del territorio della valle d’Itria. Quindi della Puglia. Da non perdere. Così come non vanno persi tanti altri scorci del centro storico, belli a prescindere ed arricchiti in questi giorni con sobri addobbi, opera dei residenti.

Naturalmente c’è la possibilità di una sosta in uno dei bei bar, quelli tradizionali o quelli più recenti, quelli più grandi o anche meno. O anche, autodefinitosi, il bar più piccolo del mondo.



Una segnalazione per tutte, nella passeggiata: in settimane di panchine rosse, ahinoi necessarie perché i criminali che infieriscono contro le donne non desistono, c’è una panchina colorata diversamente e con un cuore a sovrastarla. Sperando che possano diventare tutte così il prima possibile nella consapevolezza che gli uomini per primi, devono adoperarsi perché ciò avvenga.

