Di seguito il comunicato:



“Meridiana” del Canzoniere Grecanico Salentino è il disco dell’anno per la World Music Charts Europe. La storica e prestigiosa classifica mensile stilata da EBU, circuito delle radio e televisioni pubbliche europee, colloca dunque in vetta l’ultimo lavoro discografico dello storico gruppo di musica popolare salentina, uscito a giugno per Ponderosa con il sostegno di Puglia Sounds Record.

Un ulteriore riconoscimento internazionale per l’album, anticipato dal singolo Balla Nina (qui il video https://www.youtube.com/watch?v=6TOqRBFaiqc), che ha viaggiato in tour tra i palchi di Spagna, Albania, Croazia, Germania e Austria ed è già stato incoronato “Top of the world” dalla rivista inglese Songlines Magazine, salutato come “Un ritorno incontenibile e prorompente” da BBC Radio e definito “Una lezione su come trasformare una musica locale in un brand globale” da The Guardian.

Il 2021 è stato un anno davvero intenso per il gruppo, segnato anche dalla morte del co-fondatore Daniele Durante. Oltre al nuovo cd del Canzoniere grecanico salentino sono usciti infatti altri tre progetti discografici del leader Mauro Durante, della cantante Alessia Tondo e del fiatista e polistrumentista Giulio Bianco, tutti nati dalla collaborazione, come Meridiana, con Puglia Sounds Record (Regione Puglia – FSC 2014/2020 – Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro). Ad agosto il Canzoniere Grecanico Salentino si è anche esibito, in una masseria salentina, per la festa di compleanno di Madonna.

Il violinista e cantante Mauro Durante ha pubblicato, sempre per Ponderosa, “Still Moving”, in coppia con Justin Adams, chitarrista, produttore, compositore, e storico braccio destro di Robert Plant. Il disco è stato eletto Miglior album del 2021 per Songlines Magazine, la più prestigiosa testata internazionale di world music, e per PodWireless (il podcast che prosegue il lavoro della storica testata Folkroots), oltre ad aver ottenuto entusiastiche recensioni in Italia e all’estero. Ottimi riscontri anche per l’esordio solista di Alessia Tondo (“Sita” – Ipe Ipe Records) e per il secondo cd di Giulio Bianco (“Delayed” – CGS/OYEZ).

“Meridiana è il miglior disco dell’anno secondo la WMCE, Still Moving, e ancora per Songlines e Podwireless. Sono felicemente incredulo“: sottolinea Mauro Durante. “Sono stati degli anni duri per me, pandemia a parte, e questi ultimi mesi anche di più. Sono certo però che anche mio padre sarebbe felice e orgoglioso di questi traguardi. La musica non è una gara, ciò che mi rende felice è la notizia che qualcosa che viene creato nell’intimo possa arrivare a risuonare nella vita di altre persone, a volte anche lontanissimo. La musica e l’arte – conclude – hanno il potere di portare una parte di te in altre vite. Questo mi accade normalmente con la musica di artisti che adoro, ma ogni volta che realizzo di essere dall’altra parte dell’equazione ne resto ammaliato”.

Dopo aver conquistato il titolo di Miglior Gruppo al mondo di World Music ai Songlines Music Awards nel 2018, continua dunque l’apprezzamento internazionale per la formazione composta da Mauro Durante (voce, tamburi a cornice, violino), Alessia Tondo (voce, percussioni), Giulio Bianco (zampogna, armonica, flauti e fiati popolari, basso), Silvia Perrone (danza), Massimiliano Morabito (organetto), Emanuele Licci (voce, chitarra, bouzouki), Giancarlo Paglialunga (voce, tamburrieddhu) e Francesco Aiello (fonico).

(foto: Vincenzo De Pinto)