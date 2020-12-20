Di Nino Sangerardi:

La struttura edilizia in stato di ultimazione si trova in via Enzo Ferrari,dentro la zona La Martella gestita dal Consorzio per lo sviluppo industriale di Matera e provincia.

Realizzata dal Centro Geriatrico Matera srl specializzato in residenza sanitaria assistenziale(RSA) facente capo al Gruppo San Raffaele di Roma proprietà della famiglia Angelucci.

Cento e otto i posti autorizzati di cui 22 ad alta intensità,20 di RSA(R2),20 di RSA(R3),8 di R2D e 38 semiresidenziali di RSA.

Tramite avviso pubblico “Piani di sviluppo industriale pacchetti integrati di agevolazione” della Regione Basilicata all’impresa Centro Geriatrico Matera srl è stato concesso un contributo in conto capitale pari a euro 3.285.700,00 per la “… realizzazione di un Piano sviluppo industriale relativo alla seguente attività : edificio di assistenza residenziale per anziani e disabili,di cui al codice Ateco 2007-87.30.00 attraverso la realizzazione di una nuova unità produttiva a Matera”.

Il Gruppo San Raffaele è stato creato da Antonio Angelucci, 76 anni,abruzzese,licenza media,dipendente di una farmacia,autista all’Ospedale San Camillo sito nella capitale d’Italia,eletto deputato nella Lista Forza Italia (legislature degli anni 2013 e 2018) Circoscrizione Lazio 1 iscritto al Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente e componente della VI Commissione Finanze,imprenditore del comparto sanitario ed editore dei quotidiani Il Tempo, Libero e Corriere dell’Umbria.

Gestisce ventisei tra poliambulatori,complessi sanitari,laboratori di analisi,centri di neuropsichiatria,case di cura riabilitative e cliniche private convenzionate in particolare nel Lazio Puglia e Abruzzo per un totale di 3.500 posti letto e duemila dipendenti.

Si chiama Finanziaria Tosinvest spa,presidente Giampaolo Angelucci figlio di Antonio, la compagine che detiene la maggioranza delle azioni del Gruppo San Raffaele.

Lantigos SA e Spa di Lantigos sono le società lussemburghesi che controllano Finanziaria Tosinvest e San Raffaele spa per mezzo di un’altra holding del Granducato che va sotto il nome di Three SA.

Il Centro geriatrico materano verrà inaugurato quando? Non è dato sapere.