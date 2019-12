Interrotti i collegamenti tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti a causa delle avverse condizioni meteo. La motonave Isola di Capraia e’ rimasta in porto questa mattina rinforzando gli ormeggi. La Capitaneria di Porto di Termoli ha diramato oggi due avvisi di burrasca, uno in mattinata e un secondo per il pomeriggio valido fino alla serata che prevede mare agitato e vento di nord-ovest forza 7. In mattinata, invece, il vento forte di nord-est forza 8 ha impedito all’imbarcazione merci e passeggeri di prendere il largo. (tgnorba)

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per 24 ore. La previsione è di vento fino a burrasca e mareggiate lungo le coste esposte. Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.