Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

Oggi a partire dalle ore 10,00, nei Mercati dei contadini di Campagna Amica di Via Appia 226 a Brindisi e Via San Lazzaro 22 a Foggia saranno i tutor della tradizione, i custodi del patrimonio rurale pugliese, a mostrare tutti i segreti dell’impasto perfetto per la preparazione casalinga dei dolci tradizionali delle feste, le cui ricette sono tramandate da generazioni e rappresentano un vero e proprio patrimonio culturale del Paese.

La carrellata di dolci tipici coast to coast, dal Gargano al Salento, sarà ben rappresentata anche nei Mercati di Campagna Amica a La Notte Bianca di Bari in Via Pasubio sabato dalle ore 17,30 e domenica mattina a Lecce in Piazza Ludovico Ariosto e Piazza Bottazzi.