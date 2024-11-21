Di seguito il comunicato:



Nel progetto Sentieri coinvolti anche enti privati, operatori e associazioni per potenziare i servizi per persone con disabilità.

Percorsi accessibili, creazione e promozione di pacchetti turistici mirati, eventi ludico-ricreativi e di sport adattato: nasce il progetto “Sentieri” (Sostenibilità, esperienze, natura, territorio, integrazione, empowerment, riconnessione, innovazione) che punta a creare un sistema di turismo inclusivo nella provincia di Taranto. Oltre al capoluogo, coinvolti i comuni di Grottaglie, San Giorgio Jonico, Carosino, Lizzano, Pulsano, San Marzano di San Giuseppe, Montemesola e Fragagnano.

Il progetto vede come capofila SafesPro e risulta vincitore del bando C.Os.T.A. di Regione Puglia e Pugliapromozione con il contributo della presidenza del Consiglio dei Ministri – ministro per le Disabilità. Si punta a creare una rete di valore, tra amministrazioni, enti pubblici e privati, imprese, associazioni ed enti del terzo settore nella quale l’esperienza di viaggio sia garantita a tutti.

Una Puglia senza barriere, dal mare ai borghi, passando per l’entroterra. I pacchetti saranno promossi con il marchio “Puglia Destination for All”, contribuendo ad aumentarne l’attrattività. Nello specifico, il progetto “Sentieri” prevede anche laboratori, workshop di artigianato, narrazione territoriale, agriturismo educativo e itinerari culturali, naturalistici ed enogastronomici sviluppati per accogliere le esigenze di persone con disabilità e migliorare l’accessibilità del territorio. Non da ultimo, particolare attenzione allo sport, come l’equitazione in spiaggia e percorsi lungo la costa ionica, in collaborazione con associazioni specializzate.

«Il progetto – ha commentato durante la presentazione dell’evento Domenica Leone, direttore SafesPro Scuola di Alta formazione e studi specializzati per professionisti – coinvolge 16 enti privati, 9 comuni e ulteriori 27 enti che offrono supporto. Tra i partner abbiamo aziende agricole, operatori turistici, associazioni e cooperative. Le attività sono svolte in collaborazione con amministrazioni, associazioni di categoria e organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità fisiche, cognitive e sensoriali».

Alla presentazione, moderata dal giornalista Francesco Ruggeri, oltre ai numerosi rappresentanti istituzionali dei comuni coinvolti, hanno preso parte: Nica Mastronardi, coordinatore tecnico e Rup A.Re.T.Puglia Promozione; Michele Cataldo, operatore esperto welfare culturale e turistico del dipartimento regionale Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio; Carmen Valente, innovation manager di Salento delle Murge e Andrea Marulli, innovation manager Gspiral consulting.

All’evento di presentazione nella sede di SafesPro, si è anche affiancata una dimostrazione nell’area antistante la sede di alcune attività. Presenti il maestro ceramista Fabio Lenti che ha creato, dal vivo e con un tornio a pedali, manufatti artigianali; l’associazione Il Ghibli di Domenica Ciracì per le attività con i pony legate all’ippoterapia e alcuni risciò con brevi giri panoramici per un’esperienza divertente e sostenibile.

Il primo appuntamento è per il prossimo 7 dicembre, dalle 10 alle 12:30, a Grottaglie presso la sede dell’associazione “Il Ghibli” in contrada Monte della Foggia. In programma un’attività di equitazione terapeutica finalizzata a stimolare i partecipanti sia a livello fisico che emotivo.

L’addetto stampa

DI SEGUITO L’ELENCO DEI PARTNER DELLA RETE:

Enti privati

1) Safespro APS – capofila

2) Asset Network APS

3) Osperdi APS

4) Caminante APS

5) Proloco di Fragagnano APS

6) International Safespro srl

7) Salento delle Murge contratto di rete con soggettività giuridica

8) Discoverart srls

9) Vincenzo Leo (Stabilimento balneare Conca del Sole – Marina di Lizzano)

10) Società Agricola fratelli Blasi ss

11) Associazione Circolo nautico Conca del sole

12) Deda&Cami srl

13) Il Ghibli ASD

14) Frantoio Oleario Nastasia cooperativa agricola

15) Picardi Tourism srl

16) Italiano Annibale (Stabilimento balneare Fuori Rotta – Campomarino di Maruggio)

Comuni

1) Comune di Taranto

2) Comune di Grottaglie

3) Comune di San Giorgio Jonico

4) Comune di San Marzano di San Giuseppe

5) Comune di Lizzano

6) Comune di Pulsano

7) Comune di Montemesola

8) Comune di Fragagnano

9) Comune di Carosino

Collaboratori esterni a supporto della rete enti pubblici

Provincia di Taranto Gal Magna Grecia

Collaboratori esterni a supporto della rete enti privati

1) Antonio Buccoliero azienda agricola di Sava

2) Pepe Antonella azienda agricola di Grottaglie

3) L’humus dei trulli di Nicola Carrino di Taranto

4) Video laboratori cosmetici di Lizzano

5) Associazione Università popolare Zeus Taranto

6) Associazione Education Lab APS Taranto

8) Proloco di Sava

9) Proloco Marciana

10) Proloco Carosino

11) Amici del museo dell’olio di Sava

12) Associazione Gruppo Fratres donatori di sangue Lizzano

13) ERAV ODV Monteparano

14) Associazione Confraternita Misericordia Lizzano

15) Associazione Cuamj ETS

16) Associazione “Angeli figli dell’autismo

17) Disabili attivi ODV Taranto

18) Cooperativa Acca muta

19) Associazione ACSI

20) PGS Stella Alpina ASD

21) See me di Anna Simi di Bari

Collaboratori esterni a supporto della rete internazionali