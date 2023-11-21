Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 22 novembre, per sedici ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati su Puglia meridionale.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.
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