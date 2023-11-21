Di seguito il comunicato:

Originalità, eleganza, intuizione. È un progetto ambizioso ed in costante evoluzione quello di TWILO, brand italiano attivo nel settore del Sex Tech, dedito alla progettazione, creazione e divulgazione di prodotti che esaltino ed esplorino l’universo del piacere femminile e maschile. Autentici “Love Toys” dal design moderno, dalla figura discreta e dai giochi cromatici intriganti: la sintesi fra innovazione e tecnologia caratterizza i dispositivi distribuiti da Twilo, personali e discreti, proiettati alla metamorfosi delle idee ed alla sperimentazione delle funzionalità. Un’azienda giovane ma già promossa su vasta scala, che rintraccia la sua genesi nell’ispirazione e nell’intraprendenza di Andreina Serena Romano, imprenditrice originaria di Potenza che ha deciso di scommettere sull’ampliamento del suo marchio in Puglia, attraverso l’apertura di una nuova sede generale direttamente a Taranto: un ufficio di rappresentanza e di amministrazione nel Borgo del capoluogo ionico, che si candida a diventare punto di riferimento per la sinergia con le imprese che coinvolgono l’intera regione. Il desiderio e la missione di Twilo è quella di investire in Puglia e diventare parte integrante della comunità anche attraverso l’organizzazione di eventi per la divulgazione del brand e dei suoi prodotti. Una start-up innovativa studiata nei dettagli, affidata ad uno staff dalle molteplici competenze ed animato da vero entusiasmo: il progetto Twilo nasce nel 2016 ed ottiene il brevetto nell’anno successivo, 2017; nel 2021 la società si consacra ed è insignita dell’Oscar dell’Innovazione nel dicembre del 2022. Un riconoscimento prestigioso, riservato ai professionisti lungimiranti ed audaci in idee imprenditoriali di successo: il brand Twilo di Andreina Serena Romano è inserito nel novero delle 25 imprese premiate a Roma, presso l’Auditorium dell’Ara Pacis, precisamente nella categoria “Sport & Wellness”, per l’iniziativa e la creatività in materia di “devices” erotici adibiti a tutte e tutti, propedeutici ad incentivare una visione edonistica ed educatrice, in grado di coniugare le sensazioni e le emozioni del corpo e della mente, nell’intento di infrangere ogni retaggio culturale negativo ed ogni tabù attraverso una selezione intelligente, raffinata e piacevole dei prodotti. I “Love Toys” di Twilo sono dispositivi personali e discreti, dotati di sensori, circuiti e vibrazioni, creati per permettere le migliori esperienze sessuali da soli o in compagnia: oggetti realizzati con design innovativi e nuovi nelle forme e nelle dimensioni, silenziosi e waterproof, costruiti con materiali sostenibili, esclusivi e predisposti anche ad utilizzo in remoto tramite l’app di proprietà che sarà rilasciata nei prossimi mesi. E’ destinata a diventare un fiore all’occhiello della giovane azienda italiana la collezione “Sex Bling”, pionieristica nel settore: una serie di gioielli attraenti ed esuberanti, da indossare e da regalare, i quali diventano veri e propri strumenti di stimolazione. I prodotti sono acquistabili online sul sito ufficiale www.twilo.it ed è possibile anche consultare l’account Instagram twilovibes per ogni tipo di informazione, di promozione e di curiosità.

(foto: in piedi da sinistra Federica Minafra, marketing brand strategy, ed Ilaria Della Queva, community social media; seduta Andreina Serena Romano)