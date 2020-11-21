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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Puglia, maltempo: a Martina Franca la precipitazione maggiore in mattinata Protezione civile, previsioni meteo: allerta arancione quasi per l'intera regione

21 Novembre 2020
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Nella mattinata dell’allerta arancione sono rispettate le previsioni della protezione civile con zone della Puglia alle prese con precipitazioni intense. Per varie località del foggiano (compreso il capoluogo) allerta specifica arancione, stando al bollettino di aggiornamento. In tema di quantità di precipitazioni dalla scorsa mezzanotte è Martina Franca la località con il livello maggiore: 53,2 millimetri secondo la rilevazione delle 10,50. Taranto 49 millimetri e Fasano con oltre 44 fra quelle maggiormente interessate dalla pioggia stamattina.

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