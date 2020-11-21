Nella mattinata dell’allerta arancione sono rispettate le previsioni della protezione civile con zone della Puglia alle prese con precipitazioni intense. Per varie località del foggiano (compreso il capoluogo) allerta specifica arancione, stando al bollettino di aggiornamento. In tema di quantità di precipitazioni dalla scorsa mezzanotte è Martina Franca la località con il livello maggiore: 53,2 millimetri secondo la rilevazione delle 10,50. Taranto 49 millimetri e Fasano con oltre 44 fra quelle maggiormente interessate dalla pioggia stamattina.