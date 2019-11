Di seguito alcuni comunicati:

Dallo scorso 18 novembre tutti i Reparti dell’Arma Forestale stanno svolgendo una capillare azione di educazione ambientale in 68 plessi scolastici con la partecipazione di 8.750 studenti, allo scopo di celebrare gli alberi ed il loro indispensabile contributo alla vita nonché per promuovere la tutela dell’Ambiente, la riduzione dell’inquinamento ma anche del degrado del territorio determinato dall’aumento degli incendi boschivi che stanno accelerando i cambiamenti climatici del nostro pianeta. Si vuole così diffondere, tra l’altro, la cultura della legalità ambientale tra la popolazione scolastica e le comunità, per una più consapevole presa di coscienza sull’urgente necessità di rispettare la natura, conservare la biodiversità e tutelare le specie minacciate di estinzione; in modo da contenere e ridurre i temibili effetti dell’uso indiscriminato delle risorse, dell’alterazione degli habitat e degli ecosistemi nonché del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo. Il programma degli eventi si conclude il 21 novembre 2019 con le cerimonie della messa a dimora delle essenze forestali autoctone a cura della Regione Puglia-Assessorato Agricoltura e Foreste-Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali, d’intesa con i Comuni dei capoluoghi di provincia e della Città Metropolitana di Bari, per sensibilizzare i cittadini, le imprese, le associazioni e le istituzioni, sulla cultura della sostenibilità e sui benefici dei parchi urbani e lo sviluppo del verde pubblico e privato dal punto di vista della salute e del clima. A Bari, presso l’Istituto Comprensivo “Clementina Perone – Carlo Levi”, in via Nazariantz n. 3/5, nel Quartiere Libertà, a partire dalle ore 12,30 si svolgerà la cerimonia conclusiva della “Giornata Nazionale degli Alberi” (istituita con L. n.10/2013) con il coinvolgimento degli alunni e degli insegnati, della cittadinanza e delle massime Autorità Politiche Civili e Militari regionali e la partecipazione di S.E. Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo della Diocesi di Bari-Bitonto, che procederà alla benedizione della messa a dimora delle piante forestali all’interno del parco scolastico. Si allegano al comunicato le tabelle esplicative delle cifre complete dell’organizzazione promossa dal Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia” in tutta la Regione, con indicazione degli istituti scolastici, del numero di alunni e delle date. Si accludono altresì foto di repertorio.

Programma Giornata Nazionale degli Alberi

—–

La Puglia risponde al clima pazzo e alla tropicalizzazione piantumando alberi con baby ambientalisti che il 21 novembre 2019, alle ore 10,00, presso l’Istituto Comprensivo Santa Chiara di Brindisi, metteranno a dimora alberi di mandarino e bacche mediterranee, oltre a piantine di fragole, basilico, rosmarino.

Proprio per riappropriarsi dell’enorme patrimonio di biodiversità e produttività, i tutor di Campagna Amica e Coldiretti Donne Impresa daranno vita ad una lezione in campo ed in aula di educazione ambientale, donando e piantumando alberi e piante di cui sarà seguito il percorso di crescita direttamente nel cortile della scuola, a beneficio delle giovani generazioni che spesso non hanno contatto diretto con la natura.

Continuano sempre oggi i festeggiamenti per il 30° Anniversario della convenzione dei diritti del fanciullo, con una Lezione di AgriCultura di Floriana Fanizza, leader nazionale di Coldiretti Donne Impresa che supporterà con laboratori didattici di ‘cibo’ Teresa Miccolis, biologa e nutrizionista, alle ore 10,30, presso la Scuola Don Milani di Montalbano di Fasano.

La Festa dell’albero è stata istituita dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e riconosciuta con l’art. 1 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 con l’obiettivo – conclude Coldiretti Puglia – di promuovere la tutela dell’ambiente, la riduzione dell’inquinamento e la valorizzazione degli alberi.

—–

Assorbire l’anidride carbonica e rilasciare ossigeno, prevenire il dissesto idrogeologico e proteggere la biodiversità. Sono queste le straordinarie capacità degli alberi, indispensabili per il perpetrarsi della vita, e che saranno celebrati domani, 21 novembre, nella Giornata nazionale degli alberi. Anche l’IISS “De Ruggieri” di Massafra aderisce all’iniziativa, allo scopo di sensibilizzare i propri studenti sul tema. Alle 11, nella sede centrale del Liceo, in via Crispiano, alcuni alunni e i docenti di Scienze, coadiuvati dai professori Angela Franchino e Giovanni Mastronuzzi che sono responsabili del progetto, metteranno a dimora in alcune aiuole della scuola tre piante di ulivo. Si tratta di un gesto simbolico, che costituisce un’occasione per offrire alla comunità degli spazi gradevoli e accoglienti, oltre a consentire agli alunni di esprimere quei valori che costituiscono le radici dello stare insieme nel rispetto di tutti. Gli ulivi che verranno impiantati sono della specie Leccino, tolleranti al batterio della xylella fastidiosa e sono stati donati alla scuola dal vivaio di Gaetano Surico.

La Giornata degli alberi è stata istituita nel 2011 con la Legge n. 10 del Ministero dell’ambiente e viene celebrata ogni 21 novembre, allo scopo di promuovere le politiche di riduzione delle emissioni, la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero e la vivibilità degli insediamenti umani.

—–

Giornata dedicata alla cerimonia della messa a dimora delle essenze forestali nel “Parco del Mirto”, quartiere Paolo VI – Taranto.

PROGRAMMA

Ore 08.30: arrivo alunni della scuola elementare “S.Pertini” ed accoglienza/accompagnamento sull’areale della cerimonia a cura del Comandante il Gruppo Carabinieri Forestale.

Ore 9.00: INIZIO CERIMONIA

– Arrivo Autorità, ospiti e Arcivescovo Metropolita di Taranto ed accompagnamento sull’areale della cerimonia.

– Inno nazionale

– Canti e danze degli alunni dedicati alla Foresta dell’Amazzonia.

– Piantumazione delle piante: segue il momento religioso a cura di S.E. Rev.ma Mons. Filippo Santoro.

– Interventi di saluto da parte del Dirigente Scolastico e delle Autorità intervenute.

Ore 09.30: Vin d’honneur a cura delle famiglie degli alunni.

Ore 09.45: FINE della cerimonia ed avvio verso il Santuario della Madonna della Salute per la celebrazione della SS. Messa in onore della Patrona dell’Arma “Virgo Fidelis”.

—–

Il 21 novembre 2019 cinquanta nuovi giovani alberi e arbusti di specie della flora salentina, tra cui il bagolaro, il carrubo, il corbezzolo e il lentisco, saranno messi a dimora in spazi dei complessi Ecotekne e Studium2000: l’Università del Salento celebrerà così la “Giornata nazionale degli Alberi”, con un’iniziativa organizzata su proposta dell’associazione studentesca “Federazione degli Universitari” e condivisa dal Comune di Lecce – Assessorato alla Pianificazione e sviluppo del territorio. Le piantumazioni sono in programma alle ore 10.30 nei pressi del Museo dell’Ambiente (complesso Ecotekne, via per Monteroni, Lecce), e alle ore 14.30 nel complesso Studium2000, e avverranno con il coordinamento dell’Orto Botanico dell’Ateneo; alberi e arbusti saranno forniti dai vivai forestali dell’ARIF – Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali della Puglia.

Verde e sostenibilità ambientale sono temi particolarmente sentiti dalla nuova governance di UniSalento: due anni addietro fu proprio il neo Rettore Fabio Pollice, allora Direttore del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo, a promuovere un’iniziativa analoga presso Studium2000.

«La deforestazione è in aumento in molti paesi e molte delle “riserve verdi” del pianeta, dalla Siberia all’Amazzonia, dalla California all’Australia, hanno subìto un durissimo colpo a seguito degli incendi boschivi dell’estate trascorsa», sottolinea il Rettore Pollice, «Gli alberi, le aree verdi urbane e le comunità forestali sono uno dei possibili rimedi naturali al cambiamento climatico. L’Università del Salento vuole lanciare in questa direzione un segnale forte e concreto. Obiettivo dell’evento è quello di sensibilizzare la comunità accademica al tema della tutela ambientale e di coinvolgerla, con attività concrete, nel prendersi cura del verde universitario».

«Siamo il presente e il futuro di questo territorio», aggiunge Mattia Pacifico della Federazione degli Universitari, «e abbiamo la responsabilità e l’obbligo di difenderlo in quanto cittadini e studenti coscienti».