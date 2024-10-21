Di seguito un comunicato diffuso da Fondazione Megamark:

È stato Tommaso Paradiso, cantautore, autore e musicista romano, a salire sul palco e a contagiare con il suo live i presenti alla serata di beneficenza della Fondazione Megamark di Trani, Onlus dell’omonimo gruppo, organizzata ieri alla Fiera del Levante per presentare i 16 progetti vincitori del bando “Orizzonti Solidali”.

Tommaso Paradiso è uno degli artisti italiani più amati, il suo repertorio è entrato a pieno titolo nella storia della musica contemporanea negli ultimi dieci anni. Le canzoni lanciate con i suoi dischi, sono diventate delle vere e proprie hit, riuscendo ad unire un pubblico di varie generazioni. Sul palco anche i Les French Twins, illusionisti informatici che hanno lasciato tutti a bocca aperta. I due gemelli illusionisti si sono esibiti in una performance moderna e spettacolare che unisce magia e tecnologia, regalando un brillante viaggio nella fantasia.

I 16 progetti vincitori di ‘Orizzonti solidali’ sono stati finanziati con quasi 300mila euro e riguardano ambiti come assistenza sociale e sanitaria, cultura, affettività e identità di genere, ma anche abbandono scolastico con l’obiettivo di contrastare il fenomeno della dispersione tra gli adolescenti. Il bando “Orizzonti Solidali”, giunto alla sua dodicesima edizione, cresce di anno in anno in termini di progetti premiati e fondi messi a disposizione del terzo settore pugliese: dal 2012, sono circa 150 i progetti che hanno visto la luce in Puglia grazie a quasi tre milioni di euro donati complessivamente dalla Fondazione.

«Ogni anno la serata finale del bando ci regala forti emozioni che tratteniamo anche nei giorni a venire – ha affermato il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente della Fondazione Megamark –. Si crea un’atmosfera unica perché la musica e l’intrattenimento fanno da collante alla mission di Orizzonti Solidali, sostenere le comunità del nostro territorio attraverso le associazioni del terzo settore pugliese migliorando la qualità della vita delle persone meno fortunate e riducendo il divario sociale. Ciò che poi ha reso, anche quest’anno, la serata davvero unica è la presenza di tanti collaboratori, partner e amici, sempre pronti a supportare ogni nostra iniziativa”.

L’evento, che ha registrato il tutto esaurito, è stato condotto da Mary de Gennaro (conduttrice e giornalista, volto noto di Telenorba) e Raffaello Tullo (ideatore e frontman della Rimbamband) e ha riservato momenti di ilarità, condivisione e riflessione. Oltre 4.000 i presenti, tutti omaggiati con la Guida “100 Food Facts” della Fondazione Barilla, un manuale dove leggere piccoli accorgimenti e suggerimenti da mettere in pratica facendo la spesa, a tavola o al ristorante, per far convivere la nostra salute con quella della nostra terra; si tratta di una nuova collaborazione della Fondazione Megamark sulle tematiche della sostenibilità.

L’evento è stato anche l’occasione per ricordare la prossima iniziativa della Fondazione Megamark, in programma il 22 e il 23 ottobre nel Padiglione Nuovo della Fiera del Levante, “Il Futuro ti assomiglia”, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado della Puglia e pensato per gli studenti delle classi IV e V. In entrambe le giornate, docenti e studenti si confronteranno con quattro relatori: Vincenzo Schettini, Massimiliano Sechi, Maria Sole Ferrieri Caputi e Vincenzo Perrone.

La Fondazione Megamark è la Onlus del Gruppo Megamark, realtà leader del sud Italia nella distribuzione moderna con 50 anni di storia e quasi 600 punti vendita in Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia. La Fondazione sostiene e promuove iniziative e progetti con l’obiettivo di contribuire alla crescita culturale e sociale dei territori in cui opera. In Puglia promuove il bando ‘Orizzonti solidali’ rivolto al terzo settore pugliese e il premio letterario nazionale ‘Premio Fondazione Megamark – Incontri di Dialoghi’, nato per premiare il talento di scrittori esordienti e per contribuire alla diffusione della lettura nel Mezzogiorno.