Di Francesco Santoro:

Movimento 5 stelle sempre più a trazione pugliese. È di oggi la notizia dell’ingresso del senatore tarantino Mario Turco nel nuovo direttivo dei pentastellati. 53 anni, docente universitario, già sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla Programmazione economica nel governo giallorosso, è diventato uno dei vice del leader Giuseppe Conte, anch’egli nato in Puglia (è originario di Volturara Appula). Della segreteria politica contiana entrano a far parte anche la senatrice Paola Taverna, unica vicaria; l’onorevole Riccardo Ricciardi; il viceministro allo Sviluppo economico, Alessandra Todde, e il deputato Michele Gubitosa.