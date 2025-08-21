Di seguito un comunicato diffuso da Sgm:

In occasione della Festa di Sant’Oronzo, sono stati attivati servizi di mobilità che permetteranno di raggiungere il centro città e il luna park in Piazzale Rozzi in modo comodo e sicuro, evitando il traffico e la ricerca del parcheggio in centro.

Le navette gratuite saranno disponibili dal 23 al 26 agosto, dalle 18:00 all’1:00 e sarà possibile parcheggiare gratuitamente al Foro Boario (350 posti), a Settelacquare (400 posti) o al Mercato Bisettimanale (450 posti) e utilizzare il bus per raggiungere i luoghi della festa.

Saranno operative due linee. La linea rossa che, con una frequenza di 10 minuti, collegherà il Foro Boario con il centro città, partendo dalla fermata City Terminal ed effettuando le seguenti fermate intermedie: viale Porta D’Europa, viale De Pietro, via Garibaldi, viale De Pietro.

La linea verde, con una frequenza di 15 minuti, collegherà il centro città con il luna park nei pressi dello stadio, facendo tappa ai parcheggi di Settelacquare (piazzale Vittime del Terrorismo) e Mercato Bisettimanale, ed effettuando fermate anche in via Pitagora, Piazza Palio, via Imperatore Adriano, via Garibaldi. Pertanto, chi desidera partecipare alle manifestazioni civili e religiose potrà raggiungere comodamente i parcheggi di interscambio e utilizzare i bus per arrivare in centro.

“Anche quest’anno – dichiara il Presidente di SGM, Damiano D’Autilia – in occasione delle festività dedicate a Sant’Oronzo, SGM mette a disposizione della comunità un sistema di trasporto pubblico pensato per agevolare cittadini e visitatori. L’attivazione delle navette gratuite e dei parcheggi di interscambio rappresenta un servizio utile non solo per i leccesi, ma anche per i tanti turisti e per chi arriva dai comuni della provincia. In questo modo sarà possibile vivere appieno la festa patronale, spostandosi in serenità e sicurezza, senza lo stress del traffico o della ricerca di parcheggio. Il nostro obiettivo è garantire a tutti la possibilità di godere delle celebrazioni civili e religiose in un clima più ordinato, sostenibile e accogliente, contribuendo a rendere Lecce ancora più vivibile nei giorni di maggiore affluenza”.

Per evitare il passaggio dei bus urbani nell’area della Fiera di Sant’Oronzo, alcune linee del trasporto pubblico subiranno variazioni nei giorni della festa. La linea M1, nel tratto viale De Pietro, viale XXV Luglio, viale Lo Re, con la soppressione di tutte le fermate lungo il percorso, sarà deviata su Porta Napoli, viale Dell’Università, viale Gallipoli. L’ultima corsa della linea R5 in partenza dal centro (con fermata provvisoria via Garibaldi) sarà alle 17:40. Dalle 18:00, il servizio sarà sostituito dalla Linea Verde, con la soppressione delle fermate di Piazza Napoli e Piazza Madre Teresa di Calcutta.

La linea R6, nel tratto viale Rossini, via Don Minzoni, viale Otranto, viale Cavallotti, viale XXV Luglio, viale Lo Re, via Don Minzoni, viale Rossini, con la soppressione di tutte le fermate lungo il percorso, sarà deviata su viale Rossini, viale Alfieri, viale Marche, viale Otranto, Piazza d’Italia, viale Lo Re.

Le linee R7 e R11, nel tratto viale Otranto, viale Cavallotti, viale XXV Luglio, viale Lo Re, con la soppressione di tutte le fermate lungo il percorso, saranno deviate su viale Otranto, Piazza d’Italia, viale Lo Re.