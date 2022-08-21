Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Tutto pronto all’Oversound Music Festival di Lecce, contenitore musicale organizzato dalla Mp Company di Salvatore Pagano, che di fatto ha proposto il più importante cartellone di concerti di Puglia. È la serata di Antonello Venditti e Francesco De Gregori, big della musica italiana. I due artisti saliranno sul palco del Pala Live di Piazza Palio, per un concerto che è sold out din dal suo annuncio. L’apertura delle porte è in programma alle 19, due ore e mezza più tardi partirà l’atteso concerto. Un tour, quello dei due celebri cantautori, che ha toccato tutta Italia registrando ovunque il tutto esaurito, anche e soprattutto perché rappresenta un’occasione unica per ripercorrere la lunga carriera di quelle che sono due autentiche leggende della musica italiana, e le cui canzoni hanno segnato intere generazioni.

Il tour – il live

Sono una trentina i brani in scaletta, scritti nell’arco di cinque decenni, e ci sono molti dei grandi successi dei due cantautori: da ‘La donna cannone’ a ‘La leva calcistica della classe ’68’, da ‘In questo mondo di ladri’ ad ‘Alta marea’. De Gregori e Venditti hanno tra l’altro inciso di recente un 45 giri che riunisce le loro voci nei due brani che hanno segnato le loro intense carriere, due brani storici come ‘Generale’ e ‘Ricordati di me’.

Una storia comune e diversa, quella di due artisti che hanno segnato la canzone d’autore e la musica italiana. Due personalità differenti, ma affini. Due stature artistiche, ognuna con la sua poetica. Venditti & De Gregori cominciano a collaborare poco più che ventenni durante un viaggio in Ungheria ed iniziano a scrivere le loro prime canzoni insieme, per arrivare al comune esordio discografico con “Theorius Campus” dove Antonello incide “Roma Capoccia”, subito grandissimo successo, e Francesco “Signora Aquilone”. Un disco che sancì per entrambi l’inizio del proprio percorso artistico. Il resto è storia, fino ad arrivare ad oggi, al loro primo e imperdibile out che, quest’estate, li vedrà protagonisti insieme sullo stesso palco con un’unica band in alcune delle location più suggestive d’Italia, tra cui appunto l’Oversound di Lecce.

Venditti & De Gregori emozioneranno il pubblico con uno show irripetibile in cui daranno nuova veste ai loro più grandi successi, canzoni che sono entrate nel cuore della gente, nelle storie delle persone, che sono la colonna sonora di intere generazioni. Ad affiancarli sul palco una band d’eccezione che darà vita ad un suono unico e straordinario. Una band composta da musicisti che da anni collaborano con i due artisti, la band è formata da Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre) e Alessandro Valle (pedal steel e mandolino). Radio Italia è la radio partner del tour.